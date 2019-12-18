高雄立委號次熱鬧出爐！「官將首、金牛」各出奇招　250警隔離人海

▲ 立委登記藍綠各帶加油團來 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

選戰倒數，第10屆立法委員選舉高雄市候選人號次抽籤18日在文化中心登場，由副市長陳雄文主持，8選區共48位候選人抽籤。不少加油團一大早就先來拚聲勢，就怕出現衝突，警方共派出250名警力將雙方隔開。不少候選人為了搶版面出奇招，官將首、金牛全都來。

高雄市立委選舉各選區18日在文化中心至善廳抽籤，一早許多立委選人候選出動車隊及加油團到文化中心前廣場集，尤其藍綠兩邊大陣仗，就怕發生衝突，警方出動250名警力，以人牆方式隔開雙方人馬。

▲立法委員候選人王齡嬌 。（圖／記者翁進忠攝）

除了加油團要很強大，候選人裝扮也成為比拚的重點，第一選區王齡嬌以內門特色的官將首，喊出要「斬妖除魔，撥亂反正」最為吸睛。另外；第四選區黃兆呈則以棒打金牛搶鏡頭。

▲第四選區黃兆呈則以棒打金牛搶鏡頭 。（圖／記者吳奕靖攝）

抽籤過程中高雄市第三選區台灣獨立黨候選人柳淑芳更在抽籤時，以競選旗幟當作裙裝，見女警上前趕緊大喊「我裡面有穿，不要把我打包出去！」還一度試圖當場脫衣解放，嚇得選務人員緊急拿出一塊大桌巾替她遮擋。

▲劉世芳抽中8號喊八仙過海 。（圖／記者翁進忠攝）

抽籤結果民進黨8位候選人之中有邱議瑩、李昆澤、許智傑、賴瑞隆都抽到3號，除李昆澤大家不約而同喊出「3張選票顧台灣」劉世芳則是抽到8號大喊「八仙過海、光復高雄」，邱志偉2號、林岱樺1號、趙天麟9號。

▲黃昭順抽中6號喊出六六大順 。（圖／記者翁進忠攝）

而國民黨8位候選人王齡嬌則抽中2號喊出「勝利」，副議長陸淑美女兒黃韻涵抽中1號、徐慶煌5號、黃昭順6號喊出「六六大順」、黃柏霖2號、陳美雅10號、李雅靜1號、陳麗娜2號。

高雄第一選區：

1號晏揚清(台灣工黨)

2號王齡嬌(中國國民黨)

3號邱議瑩(民主進步黨)

4號黃綉晶(親民黨)

5號羅鼎城(台灣民眾黨)

高雄第二選區：

1號黃韻涵(中國國民黨)

2號邱志偉(民主進步黨)

3號李柏融(台灣維新)

高雄第三選區：

1號柳淑芳(台灣獨立黨)

2號湯金全(無)

3號李郭秋蘭(宗教聯盟)

4號莊于萱(喜樂島聯盟)

5鄭品娟(國會政黨聯盟)

6號黃昭順(中國國民黨)

7號郭新政(無)

8號劉世芳(民主進步黨)

9號蘇博廷(親民黨)

10號莊貽量(台灣民眾黨)

11號王貴雄(興中同盟會)

高雄第四選區：

1號林岱樺(民主進步黨)

2號黃兆呈(台灣維新)

3號周凱崙(無)

4號孫蓬逸(台澎黨)

5號徐慶煌(中國國民黨)

高雄第五選區：

1號李佳玲(台灣民眾黨)

2號黃柏霖(中國國民黨)

3號李昆澤(民主進步黨)

高雄第六選區：

1號李鎔任(國會政黨聯盟)

2號林鴻正(喜樂島聯盟)

3號劉仙娥(勞動黨)

4號周金榜(無)

5號吳佩蓉(無)

6號吳益政(親民黨)

7號劉哲嘉(台澎黨)

8號李建輝(台灣維新)

9號趙天麟(民主進步黨)

10號陳美雅(中國國民黨)

高雄第七選區：

1號李雅靜(中國國民黨)

2號吳青木(台澎黨)

3號許智傑(民主進步黨)

4號葉鳳強(無)

5號陳惠敏(時代力量)

6號林杰正(無)

7號秦詩雁(親民黨)

高雄第八選區：

1號敖博勝(台灣民眾黨)

2號陳麗娜(中國國民黨)

3號賴瑞隆(民主進步黨)

4號蔡媽福(宗教聯盟)