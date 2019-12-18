　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港。（圖／CFP）

▲11月訪港旅客按年大跌56%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威衝突持續逾半年，訪港旅客量不斷下跌。11月訪港旅客按年大跌56%，由每日20萬人次訪港，跌至8.8萬人次，創自2003年SARS疫情以來，單月最大跌幅。對此，旅遊發展局出招，推出「就在．香港」（Hong Kong is ON）計劃，集合逾500項旅遊、餐飲、零售及機票優惠。

綜合港媒報導，旅遊發展局本月初向五個對價目較敏感的國際短途巿場地區，推出特別網上推廣計劃「就在．香港」（Hong Kong is ON），首階段針對菲律賓、泰國、印尼、印度、韓國旅客。其中，國泰航空來回菲律賓及香港機票低至900港元（約新台幣3481元）；另外也有刺激港人消費優惠，包括海洋公園門票買一送一、高檔中菜晚市每位只需400元任食等。

旅發局表示，11月訪港客量約260萬人次，按年跌56%，是SARS疫情以來最差，平均每日8.8萬人次；今前11個月，累計訪客有5200萬人次，按年跌1成多。

旅發局總幹事程鼎一指出，大陸客跌幅最明顯，11月按年跌5成多；11月長途客的跌幅不及短途市場大，不過菲律賓及印尼等地，旅客見有平機票也會來港，跌幅相對較低。他指出，12月前10日的訪港客量初步跌勢收窄，不過按年仍減少5成。

此外，旅發局經審視後，為免出現大量人群聚集，決定取消今年除夕煙花匯演，改為在元旦凌晨0時上演升級版「幻彩詠香江」，屆時也將在維港兩旁部分大廈天台發放煙火，在香港會議展覽中心外牆設大型倒數鐘。

我該答應女友嗎？

ET快訊
手機剩5%！高鐵妹找充電..看透明門「台人可怕私心」崩潰：敲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

林鄭月娥率團出席「澳門回歸20週年」活動！20日上午返回香港

陸首艘國產航空母艦入列　環時：中國人「真心希望和平」

快訊／四川內江資中縣地震規模5.2「深度14KM」　網嚇：窗戶狂搖

出席澳門主權移交20年活動　習近平今在機場發表演說

影／康熙爺一吃就愛上！　富察氏滿族火鍋「吃法超講究」

大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦

陸豬價飆漲「帶動富豪洗牌」　養豬企業老闆「身價超過雷軍」

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

林鄭月娥率團出席「澳門回歸20週年」活動！20日上午返回香港

陸首艘國產航空母艦入列　環時：中國人「真心希望和平」

快訊／四川內江資中縣地震規模5.2「深度14KM」　網嚇：窗戶狂搖

出席澳門主權移交20年活動　習近平今在機場發表演說

影／康熙爺一吃就愛上！　富察氏滿族火鍋「吃法超講究」

大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦

陸豬價飆漲「帶動富豪洗牌」　養豬企業老闆「身價超過雷軍」

1百個科長談1百個改變　盧秀燕就職周年：守護台中

臉書列蔡政府3年來慘況　吳敦義：蔡英文難道沒帶衰台灣？

吳敦義諷蔡英文「衰尾查某」　柯文哲：相罵沒好話

花蓮區域立委抽籤號次出爐！　2號蕭美琴、6號傅崐萁

詹皇背後神助攻連發砍20+9+9　朗多投丟關鍵三分！湖人斷客場14連勝

中正大學公布「警察工作滿意度」　民眾好感度比2018年大增18趴

明年1/1起「震度分級」改了！　氣象局：看到5強↑地震就要緊急應變

《存在》遲緩兒媽媽是她！　《炮仔聲》女星首拍電影：看完哭好慘

狂打陳菊遭酸韓國瑜助選員　柯文哲籲民進黨面對問題

他33年沒參加過婚禮自嘲「超級邊緣人」　過來人羨慕：我被炸到沒朋友

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

12歲兒8萬儲值遊戲！父母崩潰求退款

老師指責偷手機　少女心碎跳樓

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

富察氏火鍋　康熙爺一吃就愛上

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

她遺失身分證結果「多了個老公」

陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親授旗

搭同事車回家！人妻遭丈夫鐵棍毆打

四川內江資中縣地震　規模5.2

陸首國產航母入列　環時：中國人希望和平

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

更多熱門

相關新聞

習近平今赴澳門 出席主權移交活動

習近平今赴澳門 出席主權移交活動

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今（18日）親赴澳門，出席「慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第5屆政府就職典禮」。據了解，習近平預計下午抵達，並將在機場對媒體發表講話。

中國進口美產品　香港改道由大陸進口

中國進口美產品　香港改道由大陸進口

劉兆佳：設獨立調查委員會將削弱警方士氣！

劉兆佳：設獨立調查委員會將削弱警方士氣！

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

韓國瑜輸蔡英文38.4％　五成五憂台灣變香港

韓國瑜輸蔡英文38.4％　五成五憂台灣變香港

關鍵字：

示威活動旅客香港SARS疫情

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面