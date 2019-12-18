11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

▲11月訪港旅客按年大跌56%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威衝突持續逾半年，訪港旅客量不斷下跌。11月訪港旅客按年大跌56%，由每日20萬人次訪港，跌至8.8萬人次，創自2003年SARS疫情以來，單月最大跌幅。對此，旅遊發展局出招，推出「就在．香港」（Hong Kong is ON）計劃，集合逾500項旅遊、餐飲、零售及機票優惠。

綜合港媒報導，旅遊發展局本月初向五個對價目較敏感的國際短途巿場地區，推出特別網上推廣計劃「就在．香港」（Hong Kong is ON），首階段針對菲律賓、泰國、印尼、印度、韓國旅客。其中，國泰航空來回菲律賓及香港機票低至900港元（約新台幣3481元）；另外也有刺激港人消費優惠，包括海洋公園門票買一送一、高檔中菜晚市每位只需400元任食等。

旅發局表示，11月訪港客量約260萬人次，按年跌56%，是SARS疫情以來最差，平均每日8.8萬人次；今前11個月，累計訪客有5200萬人次，按年跌1成多。

旅發局總幹事程鼎一指出，大陸客跌幅最明顯，11月按年跌5成多；11月長途客的跌幅不及短途市場大，不過菲律賓及印尼等地，旅客見有平機票也會來港，跌幅相對較低。他指出，12月前10日的訪港客量初步跌勢收窄，不過按年仍減少5成。

此外，旅發局經審視後，為免出現大量人群聚集，決定取消今年除夕煙花匯演，改為在元旦凌晨0時上演升級版「幻彩詠香江」，屆時也將在維港兩旁部分大廈天台發放煙火，在香港會議展覽中心外牆設大型倒數鐘。

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