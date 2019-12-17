狠小三肢解正宮...「頭顱泡油桶、手腳燉滷肉」賣客！警嚇：再也不敢吃燒臘

▲ 香港大浦一間燒臘店發生駭人聽聞的分屍案。示意圖˙，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

香港在1993年7月間曾發生一起震驚社會的的殘忍凶殺案，當時經營燒臘店的33歲老闆娘鍾彩娟，遭到丈夫46歲的小三錢燕荷勒斃，屍體除了被淋上熱油「油炸」，甚至疑似被做成燒臘販賣給客人，引起外界一片嘩然。然而，錢燕荷事後僅被輕判6年徒刑，讓死者家屬相當崩潰，對此難以接受。

據《每日頭條》報導，鍾彩娟與丈夫羅福成當年在香港大浦開設了一間「味記燒臘店」，由於好吃價格又便宜，在當地深受歡迎，甚至還有饕客專程前來品嘗，於是夫妻倆商量後，決定再開一間分店，並聘請了錢燕荷負責協助管理。

沒想到錢燕荷與羅福城逐漸發展出婚外情，兩人除了經常在燒臘店內偷情，羅福城甚至還將家中財產交由錢燕荷保管，這段不倫戀就這樣一直持續了4年才終於曝光。





▲ 發生慘忍命案的「味記燒臘店」 。（圖／翻攝自頭條號／上下之間的雨）

得知丈夫出軌後，鍾彩娟一氣之下，決定將分店收掉，希望藉此讓錢燕荷失業走人，這讓錢燕荷相當不滿，於是約了對方到家中對質。談判過程中，雙方發生了激烈爭執，錢燕荷因為失去理智，竟拿起水果刀捅了鍾彩娟一刀，再用繩子將她勒斃。

為了藏匿屍體，錢燕荷先用將一條棉被將鍾彩娟包覆，浸泡在家中鋪滿金紙的浴缸，點火燒屍，接著再拿出菜刀分屍，分批運送到燒臘店內。更讓人驚訝的是，錢燕荷還將殘肢上淋上熱油，像製作燒臘那樣放入爐子烹煮，甚至還把鍾彩娟的將頭顱泡在專門研製脆皮豬的油桶中。等到隔天開店時，再假裝什麼事都沒發生，繼續販售燒臘給顧客。

▲ 鍾彩娟遭小三勒斃支解，屍體還被油炸。（圖／翻攝自頭條號／上下之間的雨）

鍾彩娟失蹤後，警方循線追查到燒臘店，當他們一走進廚房，映入眼前的是一顆漂浮在油桶內的頭顱，整顆頭除了一隻耳朵外，全都已經被煮爛。除此之外，他們還在一旁的滷肉桶中，撈出幾根塗著指甲油的腳指頭。

當時負責這起命案的員警，回想起發現屍體當時的畫面，都直呼「我從此再也不敢吃燒臘了！」就連法官開庭審理此案時，也忍不住怒斥錢燕荷「殘忍無恥」。儘管如此，這起案件最後以錢燕荷「誤殺」罪名，判處6年徒刑作結。即使現在錢燕荷早已出獄，這樣的判決結果卻始終無法讓鍾彩娟家屬接受。

►即日起，我退出老化黨。