設獨立調查委員會將削弱警方士氣！　劉兆佳：中央不接受任何妥協

▲劉兆佳認為，中央不接受任何妥協，包括設獨立調查委員會。（圖／翻攝明報）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特首林鄭月娥16日下午前往北京，向大陸國家主席習近平述職，她隨後在記者會中表示，目前首要任務是依法制止暴亂，恢復香港的繁榮、穩定。對此，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳今（17）日回應看法，認為「中央對港事務態度強硬，而設立獨立調查委員會恐削弱警方士氣，因此不會接受」。

綜合港媒報導，劉兆佳表示，「中央政府將香港示威視為內、外部勢力聯手挑戰『一國兩制』底線，包括挑戰國家主權和基本法，加上美國先前又通過《香港人權與民主法案》，因此中央很難接受民間提出的和解方案，包括讓反對派分享管治權，以及設獨立調查委員會等」。

▲林鄭月娥赴北京述職，見習近平、李克強 。（圖／香港特區政府。）

香港電台指出，劉兆佳在節目《千禧年代》中表示，設立獨立調查委員會可能會削弱特區政府管治權和警方士氣，中央對港的態度只會愈趨強硬，且不會接受任何妥協或和解方案。此外，他認為，「中央最迫切的是希望止暴制亂，之後再逐一解決深層次矛盾」。

劉兆佳強調，在未來的一段長時間內，不排除會再有示威、暴力衝突，但他相信，無論今次事件如何解決，中央及特區政府的首要考慮，都是要穩定警隊士氣。

綜合港媒報導，林鄭月娥16日前往北京述職，習近平在述職會議上提到，中央將堅定支持林鄭月娥依法施政，堅定支持港警嚴正執法，以促使香港發展重回正軌。

雖然香港近期民生遇到困難，但林鄭月娥也表示，由於香港過去相當幸運，經濟發展非常好，上次出現經濟危機已是10年前，接下來將利用過往的積累，替市民解決困難。