婦人深夜欲輕生　善警尋獲柔性關懷助返家

▲台南市善化警分局善化派出所所長陳碧章、警員陳冠宇，找到外出尋短婦人，勸導關懷，並送回租處交由女兒照顧。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局善化派出所所長陳碧章、警員陳冠宇，12月2日凌晨1時45分許，巡邏獲報有位婦人徒步於大成路橋上，警方到場四處尋找才找到該名服用安眠藥後外出欲尋短婦人，警方關懷勸導，並將婦女送回租處交女兒照顧，並通報區公所派員關心，以免發生憾事。

警方說，陳所長等人到達該路段均未發現該婦人，所長陳碧章在大成路上來回巡邏都未發現，心想老婦人腳程應該沒有這麼快，一定在附近才對，於是放慢車速再仔細尋看路過騎樓，赫然發現老婦就獨自坐在善化高中前公車站亭內。

警方上前詢問婦人時，該婦人自稱剛服完安眠藥助眠，現在頭很疼、意識昏沉，警方認為深夜寒冷怕她感染風寒，所長陳碧章、警員陳冠宇先將婦人載回派出所安置休息。

經查59歲張姓婦人獨居於善化區光文路租處，育有一對子女均在外工作，婦人自稱因睡眠障礙；長期服用醫師開的藥，房租費又將到期，又經常門診看醫生，不想讓孩子如此負擔，心情鬱悶之下，徒步到火車站欲搭公車到「虎頭埤」尋短，但公車要等到早上才有，於是徒步四處閒晃，因腳酸痛停留於公車亭休息。

警員陳冠宇不斷安撫婦人情緒，一方面通知聯繫住在永康區的女兒回家陪母親，經警將婦人載回租處後，將其交由女兒照顧，並通報區公所關懷志工多予前往關心照護，以免發生憾事。

善化警察分局指出，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、生命線協談專線：1995、張老師專線：1980

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