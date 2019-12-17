挺新住民！小英推「台灣新驕傲」影片　網友讚：與鳳凰與雞的高度差太多

▲總統蔡英文在臉書PO出《台灣新驕傲》影片，短短37秒的影片呼應主題，使用六種語言拍攝，展現多元文化的活力，網讚超有心。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）



▲影片中呼籲台灣人重視新住民的付出，並藉由影片中呈現，新住民在自由開放的台灣社會，不只逐漸撕掉身上的標籤、融入家庭，還可以用選票守護台灣、定義台灣價值。（圖／翻攝自影片，下同）

政治中心／綜合報導

新住民是台灣的驕傲！總統蔡英文昨（17）日晚間在臉書po出《台灣新驕傲》影片，強調新住民跟台灣人一樣，認真工作努力生活，應該撕下標籤、尊重差異，創造共好社會。對比國民黨總統候選人韓國瑜先前「瑪莉亞變老師」、「鳳凰飛走、來了一堆雞」、「母語在家學」等失言行徑，網友表示「反觀對手對新住民、多元族群甚至職業女性的歧視，高下立見」。

距離2020選戰越來越接近，這部《台灣新驕傲》一推出就廣受好評，呼籲台灣人重視新住民的付出，並藉由影片中呈現，新住民在自由開放的台灣社會，不只逐漸撕掉身上的標籤、融入家庭，還可以用選票守護台灣、定義台灣價值，影片喊出「這一步，我們走了三十年」。

短短37秒的影片呼應主題，共使用六種語言拍攝，包括泰文、緬文、越南語、印尼語、湖南話及國語，展現多元文化的活力，還在YouTube頻道「2020 小英發言人」上傳多國字幕版，網讚真的超有心。

許多網友在看完影片後稱讚影片拍得超好，表示「從尊重多元走到現在，我們終於真的有政黨和侯選人把口號化為行動」、「這才是真正的愛與包容」。亦有網友將力挺新住民的影片與韓陣營對比，表示「比起另一位鳳凰與雞，高度差太多了」、「反觀對手對新住民、多元族群甚至職業女性的歧視，高下立見」。

上述網友所提及之爭議，除了來自韓國瑜在鏡頭前的失言，包括稱菲律賓白領人才為「瑪麗亞變老師」、新南向政策是「近來一堆雞」等。以及副手張善政日前在討論新住民問題時，大酸蔡英文「沒生過小孩，不知道父母心」，雖然他事後表示願意收回，但始終不肯道歉，還說自己是「理工男」才會說錯話，遭網友砲轟「理工男躺著也中槍」。

過往新住民族群被視為是藍營的票倉，但近年來開始發生轉變，從蔡英文上任後推出許多相關政策，包含調高新住民授課終點費到400元到2400元、7國新住民語言列國小選修、母語課程更完備、原居留證比照台身分證改版，重入國申請改可線上申辦、擴大新住民發展基金補助，以及開設新住民子女產學專班、啟動新住民子女溯根活動等，皆收獲好評。