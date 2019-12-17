麥當勞薯條有玄機！美國調味料多、英國清淡...台灣成分則「未知」

▲看起來都是麥當勞薯條，其實成分大不同。（圖／翻攝自Food babe）

圖文／周刊王

有些網民們覺得，在別國吃到的麥當勞薯條，感覺起來和台灣的不太一樣，其實在英國及美國，「平平」都是麥當勞，成分也不一樣。

因為成分不同，吃起來的口感也不一樣，這是天經地義的事，英國和美國的麥當勞薯條差在哪裡呢？以成分來說，美國包含馬鈴薯、植物油（菜籽油、玉米油、大豆油、氫化大豆油、天然牛肉香料）、葡萄糖、鈉、焦磷酸鹽、用混合檸檬酸及聚二甲基矽氧烷的植物油油炸。

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而英國的麥當勞薯條則是只有馬鈴薯、植物油（葵瓜籽及菜籽油）、葡萄糖，用未氫化的植物油去油炸，最後加上鹽，感覺起來英國的調味料少了許多。

而台灣的麥當勞，使用嘉吉棕櫚油商品，詳細的商品成分則「未知」，網頁上看不出來加工過程是否添加其他東西。除了麥當勞之外，網站同時發現多力多滋玉米片、桂格的麥片、HEINS蕃茄醬也有「地緣性」，來自英國或美國的成分也大不同，下次民眾在補貨前，也可以比較看看。

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