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太爽啦！主管送彩券激勵下屬　菜鳥「新人運爆棚」竟中23億頭獎

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菜鳥員工新人運爆棚，竟然幸運地中了頭獎。（示意圖／取自Pixabay）

▲菜鳥員工新人運爆棚，竟然幸運地中了頭獎。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／周刊王

俗話說「新官上任三把火、新人到職運氣滿」，南韓有間公司的主管，為了要振奮士氣，特地買了彩券送給員工們，沒想到有名才剛到職沒多久的菜鳥員工，竟然靠著這張彩券大翻身，成為該期頭獎的幸運得主，他還打算買台進口車送給主管當作回禮，讓網友羨慕地直呼：「根本可以立刻離職了！」

菜鳥員工正考慮送進口車給主管當作謝禮。（示意圖／取自Unsplash、翻攝自推特@everytamt）

▲菜鳥員工正考慮送進口車給主管當作謝禮。（示意圖／取自Unsplash、翻攝自推特@everytamt）

綜合韓媒報導，有名韓國網友在論壇中發文分享，他的朋友近期剛到一間製藥廠上班，單位的組長為了激勵大家的士氣，特地買了50張彩券發給下屬，而這名菜鳥員工當時還開了句玩笑說：「如果我中了頭獎，就買輛進口車報答組長。」沒想到菜鳥員工竟然真的中頭獎，總金額高達23.7億韓元（約台幣6千萬）。

最後，這名菜鳥員工也說到做到，正在考慮要買哪個品牌的進口車送給組長，他還捐出了100萬韓元（約台幣25,389元）給單位的同事。消息曝光後，網友紛紛留言，「組長真的賺到」、「好主管有好報啊」、「這名員工真的命運轉變太快」、「那都是別人的故事，自己就是拿了不會中的彩券」。

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