讓你美麗一整年！　冬山月曆桌曆各免費各發送1千份

▲▼讓你美麗一整年！宜蘭冬山桌曆、月曆，18、19日起，各免費各發送1千份，送完為止。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

冬山鄉有美麗宜蘭版伯朗大道等人文風景，鄉公所舉辦2019年度冬山美景無「攝」限攝影比賽，把得獎

作品製成觀光月曆外，也推出融入冬山民俗慶典及活動插畫桌曆，讓大家看月曆、桌曆就彷彿身歷其境同時18日起，各免費各發送1千份，送完為止。

冬山鄉長林峻輔表示，2019年冬山美景無「攝」限攝影比賽共有202件優秀作品參賽，經過評審委員審查後，選出12件得獎作品，分別頒發獎狀及獎金。得獎者分別為金牌獎張義生先生，作品「豐收後冬山火車站」榮獲獎金3萬元；銀牌獎張文雄先生，作品「冬山美景」榮獲獎金1萬5千元；銅牌獎莊錫彬先生，作品「大興振安宮過火」榮獲獎金1萬元，另外還有9件優秀的作品榮獲優選獎，囊括了冬山四方美景。

獲選的作品皆各具特色，由參賽者透過鏡頭帶領觀眾欣賞冬山之美，除了有知名的冬山火車站、新寮瀑布、水火同源及美麗的黃金稻浪，還有冬山的年度盛事-全國紅茶製茶技術競賽及大興振安宮過火等…，藉由鏡頭記錄著鄉內大小事，將冬山的特色推廣讓更多人知道。

鄉公所除了將美麗的攝影作品製成觀光月曆外，也同時推出插畫桌曆，2020幸福冬山桌曆以手繪插畫的風格，融入冬山的民俗慶典及活動，將在地特色與溫暖的插畫結合在一起，讓大家一打開桌曆就彷彿身歷其境的拜訪冬山秘境及特色慶典活動，令人百看不厭。

幸福冬山插畫桌曆共印製1千份，自18日上午8時30分起公開發送至送完為止；冬山美景月曆同樣印製1千份，自19日上午8時30分起公開發送至送完為止，數量有限，每人限領取1本，歡迎有興趣的民眾到冬山鄉公所觀光產業發展所索取。

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