　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冬遊蘇澳最暖味　12/21蘇澳彩頭節200台斤彩頭福龜平安祈好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019蘇澳彩頭節」將於12月21日（星期六）下午3點，在頂寮國聖廟登場囉！有在地小農市集、千份蘿蔔粥品嘗、拔蘿蔔體驗、打卡換文創商品，還能捐發票換摸彩券，抽家電好禮以及本土一哥蔡佳麟、陳怡婷等歌手蒞臨開唱，17日約200台斤的蘿蔔堆製成的巨型彩頭福龜，是供奉於國聖廟，由地方仕紳代表一起為蘇澳祈福，象徵新的一年平安好彩頭，蘇澳鎮長李明哲熱情邀約各地民眾冬遊蘇澳，千萬不要錯過蘇澳彩頭節。

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳鎮頂寮、龍德地區以沙地蘿蔔聞名，所生產的蘿蔔脆甘爽口，再經過社區媽媽純手工製作的黃金醃蘿蔔更是知名，幾乎是家家戶戶必備的家常點心，還有蘿蔔糕、草仔粿以及菜圃籠仔等蘿蔔製品，每年在活動期間，都受到民眾的搶購，也因此鎮公所為了持續推廣在地美味，盛大舉辦彩頭節，再結合多元活動，希望吸引更多外地民眾到蘇澳，品嘗真材實料的蘇澳獨家美味。

「2019蘇澳彩頭節」系列活動豐富多元，活動宣傳初期，已在網路引起熱烈討論，尤以拔蘿蔔體驗活動，隨著月初時網路報名一開放隨即被預訂一空，報名成功的民眾在活動當日，需2人1組捐出5張發票即可完成報到手續進行體驗；另外線上報名落空的民眾，也可把握活動當日100組的限量名額，每組限2人以上，捐出5張發票，即可體驗趣味拔蘿蔔喔！

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

而最令人期待的，則是道地媽媽味的千份蘿蔔粥免費品嘗，讓民眾在寒冬之際，感受最溫暖的美味；現場還推出打卡享好康活動，凡當日至現場拍照打卡、上傳到個人社群平台，並標註「#2019冬遊蘇澳」，即可獲得限量文創束口背包1只。活動延續到晚上邀請蔡佳麟、陳怡婷、蘇宥蓉、賴慧及曾瑋中等知名歌手演唱以及家電大禮公益摸彩活動，只要捐出2張發票就有機會把大獎帶回家。

活動期間還有在地小農市集展攤，從下午3點到晚上8點，展售在地農產及社區媽媽純手工製作的各類蘿蔔製品，所有好聽的、好玩的、好吃的都在蘇澳彩頭節，歡迎各地民眾冬遊蘇澳，千萬不要錯過。

蘇澳彩頭節周邊各項活動時間、兌換方式及最新活動資訊，請追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲頁，或至蘇澳鎮公所網頁查詢。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

►水電工假扮大學女生「應徵會計」　傻老闆人都沒看到匯出76萬元

►淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放　邀您漫步全臺最大的水筆仔森林

►美極了！太平山夢幻之湖　翠峰湖冬季限定藍天倒影、日出等美景登場

ET快訊
獨／謝和弦進派出所吃火鍋！霸氣護莉婭：動我的女人就跟你拚了
花蓮野溪抓青蛙　6人誤食「盤古蟾蜍」！1人到院前死亡
200萬網友盲測手機相機　iPhone 11 Pro首輪出局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

白狼張安樂遭傳喚　子媳涉助大陸公務員非法來台…已查出9旅行社7千人次

超噁！糞水、印刷顏料排後勁溪　高雄環保局再揪2業者

亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

花蓮6人「盤古蟾蜍」當青蛙！吃下肚釀「1死5傷」　來源曝光：野溪抓的

黑心大姊頭代保壽險等他們死！「街友公社」集中餵食...信用卡詐貸8百萬

蘆洲警祭出「三眼魔神」　不定點、不定點測速遏止飆車

冬遊蘇澳最暖味　12/21蘇澳彩頭節200台斤彩頭福龜平安祈好

快訊／金山老街製作「拔絲地瓜」引發火勢　整間廚房燒毀

妹子獨自坐最後一排...客運男奔上前「拉下褲鍊」對鳥猛搓　她淡定拿手機錄影

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

白狼張安樂遭傳喚　子媳涉助大陸公務員非法來台…已查出9旅行社7千人次

超噁！糞水、印刷顏料排後勁溪　高雄環保局再揪2業者

亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

花蓮6人「盤古蟾蜍」當青蛙！吃下肚釀「1死5傷」　來源曝光：野溪抓的

黑心大姊頭代保壽險等他們死！「街友公社」集中餵食...信用卡詐貸8百萬

蘆洲警祭出「三眼魔神」　不定點、不定點測速遏止飆車

冬遊蘇澳最暖味　12/21蘇澳彩頭節200台斤彩頭福龜平安祈好

快訊／金山老街製作「拔絲地瓜」引發火勢　整間廚房燒毀

妹子獨自坐最後一排...客運男奔上前「拉下褲鍊」對鳥猛搓　她淡定拿手機錄影

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

李佳芬稱「無數人看到韓國瑜會下跪」　王定宇揭2大謊言：誤認紫衣妙蟬？

安東尼全能秀砍23+8搧3鍋　拓荒者推特：現在這是甜瓜粉絲帳號

有轉機了！金石堂北新店、天母店決定不收了　找房東談續約

慘！西門町旅館霸主名下物業遭法拍　僅百萬店面有人要

冬至快到了！他想試「布丁、拿鐵…」新口味湯圓　網嚐鮮意外推：草莓不錯

中職／樂天首位教頭曾豪駒　劉玠廷：唯一適合人選

中職／在樂天背號少了「2」　陳禹勳從「0」開始

前10月台中申請建照量2.44萬戶　連2年奪推案量最大區

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

成交少300萬怒砍女房仲　屋主離奇墜樓亡

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

台南水泥車猛衝600m！男騎士「卡輪胎」慘死

鹹濕訊息「演練姿勢」　人妻：想從後面來

花蓮6人誤食「盤古蟾蜍」！釀1死5傷

高雄妹墜愛河　3警跳下驚險搶救

國道3車閃工地急煞連撞　燒毀淪廢鐵

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

板橋黑衣男持刀晃　碎念「我北山的」

即／台中驚傳一氧化碳中毒　12歲童OHCA

女友墮胎子宮大出血！渣男竟提槍性侵

人妻與他大尬超鹹濕對話！夫心碎提告　法官：很遺憾

更多熱門

相關新聞

宜蘭冬山月曆桌曆各免費各發送1千份

宜蘭冬山月曆桌曆各免費各發送1千份

冬山鄉有美麗宜蘭版伯朗大道等人文風景，鄉公所舉辦2019年度冬山美景無「攝」限攝影比賽，把得獎 作品製成觀光月曆外，也推出融入冬山民俗慶典及活動插畫桌曆，讓大家看月曆、桌曆就彷彿身歷其境同時18日起，各免費各發送1千份，送完為止。

來個宜蘭輕旅行吧！

來個宜蘭輕旅行吧！

即／宜蘭規模5.0地震　最大震度4級

即／宜蘭規模5.0地震　最大震度4級

6000多位跑友享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂

6000多位跑友享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂

水電工扮「神鬼交鋒」！以2分身　詐友人76萬元

水電工扮「神鬼交鋒」！以2分身　詐友人76萬元

關鍵字：

宜蘭「2019蘇澳彩頭節」

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

被迫失業　員工碾碎3000支iPhone

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面