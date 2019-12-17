冬遊蘇澳最暖味　12/21蘇澳彩頭節200台斤彩頭福龜平安祈好

▲▼12/21蘇澳彩頭節盛大登場，200台斤彩頭福龜來平安祈好。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019蘇澳彩頭節」將於12月21日（星期六）下午3點，在頂寮國聖廟登場囉！有在地小農市集、千份蘿蔔粥品嘗、拔蘿蔔體驗、打卡換文創商品，還能捐發票換摸彩券，抽家電好禮以及本土一哥蔡佳麟、陳怡婷等歌手蒞臨開唱，17日約200台斤的蘿蔔堆製成的巨型彩頭福龜，是供奉於國聖廟，由地方仕紳代表一起為蘇澳祈福，象徵新的一年平安好彩頭，蘇澳鎮長李明哲熱情邀約各地民眾冬遊蘇澳，千萬不要錯過蘇澳彩頭節。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳鎮頂寮、龍德地區以沙地蘿蔔聞名，所生產的蘿蔔脆甘爽口，再經過社區媽媽純手工製作的黃金醃蘿蔔更是知名，幾乎是家家戶戶必備的家常點心，還有蘿蔔糕、草仔粿以及菜圃籠仔等蘿蔔製品，每年在活動期間，都受到民眾的搶購，也因此鎮公所為了持續推廣在地美味，盛大舉辦彩頭節，再結合多元活動，希望吸引更多外地民眾到蘇澳，品嘗真材實料的蘇澳獨家美味。

「2019蘇澳彩頭節」系列活動豐富多元，活動宣傳初期，已在網路引起熱烈討論，尤以拔蘿蔔體驗活動，隨著月初時網路報名一開放隨即被預訂一空，報名成功的民眾在活動當日，需2人1組捐出5張發票即可完成報到手續進行體驗；另外線上報名落空的民眾，也可把握活動當日100組的限量名額，每組限2人以上，捐出5張發票，即可體驗趣味拔蘿蔔喔！

而最令人期待的，則是道地媽媽味的千份蘿蔔粥免費品嘗，讓民眾在寒冬之際，感受最溫暖的美味；現場還推出打卡享好康活動，凡當日至現場拍照打卡、上傳到個人社群平台，並標註「#2019冬遊蘇澳」，即可獲得限量文創束口背包1只。活動延續到晚上邀請蔡佳麟、陳怡婷、蘇宥蓉、賴慧及曾瑋中等知名歌手演唱以及家電大禮公益摸彩活動，只要捐出2張發票就有機會把大獎帶回家。

活動期間還有在地小農市集展攤，從下午3點到晚上8點，展售在地農產及社區媽媽純手工製作的各類蘿蔔製品，所有好聽的、好玩的、好吃的都在蘇澳彩頭節，歡迎各地民眾冬遊蘇澳，千萬不要錯過。

蘇澳彩頭節周邊各項活動時間、兌換方式及最新活動資訊，請追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲頁，或至蘇澳鎮公所網頁查詢。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

►水電工假扮大學女生「應徵會計」 傻老闆人都沒看到匯出76萬元

►淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放 邀您漫步全臺最大的水筆仔森林

►美極了！太平山夢幻之湖 翠峰湖冬季限定藍天倒影、日出等美景登場