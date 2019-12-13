淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放　邀您漫步全臺最大的水筆仔森林

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處12/14將重新開放淡水紅樹林木棧步道，邀大家漫步全臺最大的水筆仔森林，並觀賞掛滿胎生苗的水筆仔，與濕地上的生物一起歡度聖誕節。

▲淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放，遊客可漫步全臺最大的水筆仔森林。（圖／羅東林管處提供，下同）

羅東林管處表示，全台坐捷運即可到達的「淡水河紅樹林自然保留區」，保存全臺面積最大的水筆仔純林生態系，每年的秋冬時節，樹上便掛滿了日益成熟的筆狀胎生苗，彷彿是裝飾滿滿的聖誕樹森林。

為了讓民眾安全、悠閒且不干擾地觀察紅樹林四季風情，羅東林管處2019年初整修因河口潮汐沖刷而嚴重損毀與歪斜的紅樹林木棧步道，自12月14日（星期六）起大家又可以到紅樹林觀賞掛滿胎生苗的水筆仔，與濕地上的生物一起歡度聖誕節。

為慶祝聖誕節及木棧道重新開放，目前駐館經營單位荒野保護協會特別企劃於12月22日（星期日）舉辦「聖誕樹由你畫」，活動免費，名額有限，歡迎大家報名參加；報名請洽「紅樹林生態教育館」（02）2808-2995吳小姐。

另，考量紅樹林生態教育館自1997年開館迄今已邁入第21個年頭，館內的教育宣導短片因說明內容、畫面解析度或有不足，因此羅東林管處特別委託製作一套全新的宣導短片，預計2020年初將正式上線，並於生態教育館中播映；羅東林管處推出一段30秒搶先看預告短片（https://youtu.be/HuTC2rb9sn0），讓大家先睹為快。

相關網頁資訊查詢

紅樹林生態教育館開放時間：週三～週日 09：00~17：00。

紅樹林生態館FB(https://www.facebook.com/mangroveecocenter/)

紅樹林生態教育館部落格網頁（http://mangrove20110301.blogspot.com）

紅樹林自然保留區30秒宣傳影片連結https://youtu.be/HuTC2rb9sn0

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