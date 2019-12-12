向3子女討錢買菸酒　家暴夫逼妻「躺平」、抱瓦斯桶嗆一起死

記者黃翊婷／新北報導

阿鳳（化名）2001年10月間與阿強（化名）結婚，沒想到對方婚後經常酗酒，還會出手打小孩，甚至向3名子女討錢買菸酒，有一次無故想要毆打兒子被她看到，竟然還抱瓦斯桶揚言要同歸於盡，最後夫妻倆因為「行房」問題分居，孩子們也搬去與奶奶同住，如今雙方分開長達7年，她已經無意繼續維持婚姻，因此向法院訴請離婚，並在本月10日獲准。

▲阿鳳指控丈夫經常在酒後動粗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿鳳在判決書中主張，丈夫酗酒成習，經常用髒話大聲罵自己也就算了，還會動手毆打小孩，「他因為喝酒曠職被開除，之後又沒有固定工作，家庭生活費都是我在負擔」、「2009年他想動手打12歲的兒子，我看到馬上衝過去阻擋，他打完我就抱著瓦斯桶揚言要同歸於盡」。

阿鳳接著說，2012年11月間丈夫酒後要求行房被拒絕，又再次對自己拳腳相向，實在忍無可忍，隔月隨即獨自一人搬回娘家居住，3名子女（2女1男）則搬去與奶奶同住，夫妻倆一分居就是7年，「他從來沒給過零用錢，卻經常因為缺錢買菸酒向孩子們討要」，加上丈夫還有酒駕、竊盜等前科，考量到孩子們的未來，這才決定訴請離婚。

▲阿鳳與阿強已經分居7年。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本案無關）

新北地院法官認為，阿強經過合法通知皆未出庭或出示書狀聲明，而對於經常酒後失控的指控，他的確曾在2014年至2016年間多次酒駕，2016年1月7日執行完畢出監，兩個月後再度因為酒駕被逮，可見平日有酗酒習慣一事並非阿鳳虛構。

另外，3名未成年子女也坦言，他們與父親在生活上並無交集，遇到困難第一時間都會想到母親，雖然他們目前與年邁的奶奶同住，但和母親的關係很好，雙方經常見面、關心彼此。法官認為，阿強在過去這段婚姻中沒有盡到為人夫、為人父的責任，最後判准兩人離婚，並由女方單獨行使或負擔子女的權利義務。

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