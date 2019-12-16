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「老婆多戴戒指」懷疑外遇　失控夫法庭再爆：曾氣到想搶警槍

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記者黃翊婷／綜合報導

家住桃園的美美（化名）不滿丈夫阿志（化名）懷疑自己外遇，多次用三字經等不雅字眼叫罵，還會摔東西、作勢毆打，去年年初甚至在房間裡放置長刀，讓她長達2、3個月都活在擔心遇害的恐懼中，有一次雙方鬧上警局，對方還想搶警員的配槍，嗆聲要殺警，實在忍無可忍才決定訴請離婚。桃園地院法官認為，美美和阿志已經分居一年，期間沒有任何積極修復關係的作為，最後判准兩人離婚。

▲▼鑽戒,求婚,結婚戒指,戒指,婚姻,訂婚。（圖／免費圖庫pixabay）

▲阿志因為一枚戒指懷疑老婆外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

美美在判決書中主張，自己提過離婚的要求，卻被丈夫以三字經、「去給其他男人X一X」等髒話辱罵，甚至摔菸灰缸、電風扇、作勢毆打；去年年初丈夫無故在房間放置一把長刀，讓她相當害怕，同年10月間立即帶著未成年的孩子搬回娘家，「我和同事去吃飯，對方帶男友一起來，他就懷疑我和別的男性有來往。我搬回娘家住，他傳來喝藥酒、嘴含藥物的自拍照，聲稱要自殺，接著又跑來我家，從車上拿出長刀恐嚇我媽媽」，她已經走投無路，這才想要訴請離婚，希望能脫離苦海。

面對妻子的指控，阿志堅持不離婚並辯稱，自己從來沒有作勢要打人，摔電風扇也是希望美美花錢節制一點，至於房間裡的長刀是朋友寄放的，沒有開鋒，一放就是7個多月，後來因為處理不了乾脆丟掉，「我確實懷疑過她外遇，因為我看見她手上多了一枚戒指，說是跟同事一起買的，但我問過她同事，根本沒有這回事。」

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲美美看到阿志房間裡的長刀，每天都很害怕會遇害。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

由於美美的母親也出庭證稱，曾受到女婿拿刀威脅，甚至揚言做了6顆炸彈，要把家裡、公司、親友家都炸掉；桃園地院法官調閱過去的偵訊資料，發現阿志曾當庭自稱，「因為岳母一直說美美沒有回來，我當晚有去派出所，跟警員吵起來，還差一點要搶警員的槍殺警」，可見他的確無法好好管理自己的情緒，很容易衝動行事。

法官接著表示，阿志與美美面臨婚姻問題，不思以和平、理性的方式共同面對，反而用自殘等負面方式威脅，事發至今雙方也都沒有積極修復關係的作為，考量到兩人已經分居一年，早已沒有夫妻共同生活之實，最後判准離婚，孩子則交由女方扶養。

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