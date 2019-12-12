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親子

和弦逼離孕妻　「有種愛是寧願被誤解，也不願見你沉淪」

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

謝和弦呼麻被逮後，被爆出拋棄孕妻、偷吃直播主，現在還不顧婚內身分，公然嗆老婆Keanna，對她大義滅親檢舉他抽大麻，感到「切心切到底」，表示小孩生下來就養，但「不要用小孩綁住我，我不吃這一套！」並盛讚新女友直播主：「很乖、不吵不鬧，還能陪唱歌。」

我先說，很多人喜歡偶像，不在乎偶像的私德，認為他們在工作上的表現，就已經足夠獲得掌聲，但大家別忘了，沒人逼他們當公眾人物，在追逐舞台夢想之前，本來就應該要有一定覺悟跟責任感，他們喪失的隱私權，其實並不是純犧牲，而是被轉換到收入上，高收入高承擔，這是不變的道理。

謝和弦擁有百萬臉書粉絲，他日前被警方查獲，在板橋自家吸大麻，常聽人家說，吸毒跟賭徒是不可逆的，沾上這種人，千萬別期待能改變他，因為他們會把各種墮落合理化，就像有人硬在大麻非法的地方抽大麻。

不過，Keanna已經跟他結婚3年，不管是因為想拆穿老公與直播主外遇，還是為了肚子裡的孩子，我很欽佩Keanna在明知道會傷感情的狀況下，大義滅親、主動報警，有一種愛是「寧願被誤解，也不願見你繼續沉淪！」或許正是這樣的概念吧。

很多人有類似的經驗，看到自己愛的、重視的人，無法自制地往誘惑深淵前進，一開始，傻傻以為「情份」可以改變一切，努力勸說、鼓勵，甚至威脅、下通牒，卻發現對方的態度從敷衍卸責，慢慢轉為惱羞成怒，這種拉不回對方，又發現自己並沒有那麼重要的感覺，實在心酸地可以。

縱使大家常說家醜不外揚，但已經試過成千種方法，仍無法使他清醒，於是，不知道從何時萌生了舉發的勇氣，那不是想讓對方顏面掃地，而是真的希望他回歸正途，即使犧牲兩人的關係，也在所不惜！

「壞人，我來當吧！」

因為認真相待，所以對他的墮落無法袖手旁觀，這種細微的情緒，那些人不懂吧，謝和弦被捕是Keanna通報的，她多希望他好，他卻老是辜負她的期待，或許，她寧願拿兩人的愛情當賭注，換取愛人的振作清醒，即使未來的藍圖沒有她，也甘之如飴。

然而，他們兩人之前一直嘗試做試管嬰兒，現在好不容易懷了孕，就算關係生變，謝和弦怎能輕鬆說出：「不要用小孩綁住我？」他可曾想過，這小孩多無辜？才6周大，就被爸爸視為媽媽綁住婚姻的工具？再狠、離經叛道、吸到壞掉，也不該對骨肉說這種傷害人的話！

再來，人說「家花哪有野花香？」這是當然的！外面的第三者分3種，第一是橫刀奪愛型，「只要我喜歡，有什麼不可以！」其次為天真爛漫型，「堅持追求真愛之路，不曾體驗共同生活後的殘酷現實。」最後正是利益交換型，他們帶有強烈的「金錢或其他目的」榨乾人以後，就揮揮手道別。

然而會出軌的人，大都不明白這個真相！不用負責任、不需要跟你一同承擔未來，當然乖，自然是聽話、順從又乖巧，天天編織著浪漫的童話，彷彿兩人會熱戀一輩子，此時家裡的就成了大叔、老媽子，成天嘮嘮叨叨、打打鬧鬧。

對！真的是煩死了！但別以為換了人就不會吵，小三、小王扶正後，鬧得不可開交、打打殺殺，再離一次的多得是，這一切，不僅單純「相愛」兩字，就可以囊括，而是雙方有沒有接觸到熱戀期後的「現實」，光是髒衣服不丟洗衣機，上廁所不掀蓋，都能埋下分開遠因了。

所以，為什麼大家都說家暴、外遇「有一就有二？」，因為這是始作俑者面對障礙的習慣，當他們感受到自己的厭倦與煩躁，想著不是如何補救，而是向外發展，抱怨「搞得我好煩啊，都是他們的錯！」用逃避責任來拒絕經營關係，還以各種理由去催眠自己，並合理化這些拋家棄子的行為，這種人的道德觀通常很低，所以不容易後悔，他們根本不認為自己該負擔部分責任。

雖然糟糕的人不分男女，但我畢竟是女生，比較懂女性的心態。我沒有權力管別人的子宮，卻因為曾經分享不婚生子經驗，所以常常有讀者來詢問「生不生」的意見。我得說，每個人狀況不同，有沒有原生家庭支援？這也是考慮要因之一，主要得評估媽媽本身個性跟經濟能力，能不能扛下這一切重擔？並且樂觀面對迷你家庭的生活！

老實說，這一路上各種顛簸，什麼離奇的困境都有，我自己都沒處理得很好，無法預測其他女孩會碰到什麼狀況。可，如果還能選擇，面對這樣情緒不穩定，隨時可能傷害孩子的生父，真的要好好想想是否要生下來，小孩一但出生，再怎麼隔離，都很難一輩子切割，尤其是小時不聞不問、長大反來情緒勒索要求扶養的例子多得是。

最後，我要祝福Keanna跟其他有類似遭遇的女孩，遇到這樣的事情，絕對不全然是我們的錯，我們或許是愛得太純粹，忘了再怎麼愛，都要保留一些原來的自己，愛該不該留後路？沒經歷過的初心者會說：「當然要毫不顧忌、全力付出！」但世事如此詭譎，劫後餘生的過來人，說得都是相反的忠告。

不過，人性大都不信邪，「凡事都有例外」這句話，常常讓我們誤以為，自己是那萬中選一的仙度瑞拉，可，妳確定跟了他以後，就是幸福嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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