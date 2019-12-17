外遇夫離婚協議書簽好5年　妻扛債嘆：離家前還甩我一巴掌

記者黃翊婷／綜合報導

台東林姓男子原本擔任某公司的營業負責人，後來欠稅30多萬元，不僅沒有清償債務，還外遇離家。林妻不滿丈夫對婚姻不忠，兩人2014年10月大吵一架，她挨了一巴掌，夫妻倆就此分居至今，雙方都不願意繼續維持婚姻，這才決定提告訴請離婚。

▲林妻幫丈夫貸款，卻被拋下。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本案無關）

林妻在判決書中主張，婚後原本與丈夫一同住在桃園，對方是某企業的營業負責人，「他要我向銀行借款提供營業周轉，後來無力償還，欠下30多萬元的稅款，他既不肯積極清償債務，也不願分擔家庭生活費用，甚至外遇其他女性，我們經常因此起口角。」

林妻坦言，2014年10月間丈夫酒後與自己發生爭吵，一氣之下說要離家出走，開門的時候還順手甩了她一巴掌，接著兩人就開始分居，「他曾在外生活數個月不回家」、「我們離婚協議書早在2014年間就簽了」，如今雙方都沒有繼續維持婚姻關係的意願，這才決定訴請離婚。

▲林男離家前還甩了妻子一巴掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林妻的妹妹也出庭證稱，姊姊回到台東與她同住好幾年了，當時是獨自一人回來，回來之前好像是在桃園做工程，「聽說他們是為了工地的事情吵架，好幾年前姊夫來台東找過姊姊一次，當時也是吵債務問題，感情不是很融洽，就算分居期間有電話聯繫，也都是在吵架。」

由於被指控拋妻離家的林男，經過法院合法通知皆未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，台東地院法官認為，既然夫妻倆因為債務問題已簽好離婚協議書，雙方分居也超過3年，期間雖然有電話聯繫，卻都是在爭吵中度過，可見雙方已經無法繼續共同生活，婚姻破綻也沒有復原的可能，最後裁准兩人離婚，結束這段有名無實的婚姻。