　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外遇夫離婚協議書簽好5年　妻扛債嘆：離家前還甩我一巴掌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台東林姓男子原本擔任某公司的營業負責人，後來欠稅30多萬元，不僅沒有清償債務，還外遇離家。林妻不滿丈夫對婚姻不忠，兩人2014年10月大吵一架，她挨了一巴掌，夫妻倆就此分居至今，雙方都不願意繼續維持婚姻，這才決定提告訴請離婚。

▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲林妻幫丈夫貸款，卻被拋下。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本案無關）

林妻在判決書中主張，婚後原本與丈夫一同住在桃園，對方是某企業的營業負責人，「他要我向銀行借款提供營業周轉，後來無力償還，欠下30多萬元的稅款，他既不肯積極清償債務，也不願分擔家庭生活費用，甚至外遇其他女性，我們經常因此起口角。」

林妻坦言，2014年10月間丈夫酒後與自己發生爭吵，一氣之下說要離家出走，開門的時候還順手甩了她一巴掌，接著兩人就開始分居，「他曾在外生活數個月不回家」、「我們離婚協議書早在2014年間就簽了」，如今雙方都沒有繼續維持婚姻關係的意願，這才決定訴請離婚。

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男離家前還甩了妻子一巴掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林妻的妹妹也出庭證稱，姊姊回到台東與她同住好幾年了，當時是獨自一人回來，回來之前好像是在桃園做工程，「聽說他們是為了工地的事情吵架，好幾年前姊夫來台東找過姊姊一次，當時也是吵債務問題，感情不是很融洽，就算分居期間有電話聯繫，也都是在吵架。」

由於被指控拋妻離家的林男，經過法院合法通知皆未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，台東地院法官認為，既然夫妻倆因為債務問題已簽好離婚協議書，雙方分居也超過3年，期間雖然有電話聯繫，卻都是在爭吵中度過，可見雙方已經無法繼續共同生活，婚姻破綻也沒有復原的可能，最後裁准兩人離婚，結束這段有名無實的婚姻。

ET快訊
Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」：
重案追蹤／婚外情曝光！她勒斃正宮「淋油炸屍」…做成燒臘端桌賣
慣老闆拒付資遣費　員工開起重機「碾碎3000支iPhone」
驚悚毀容影片曝！「成交1100→800萬」怒砍女房仲　屋主2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦北捷換座位偷包包　女乘客追喊：阿姨妳都這個年紀了不會拿啦

影／驚悚毀容畫面曝！成交少300萬怒砍女房仲　屋主20分鐘後離奇墜樓亡

港男酒醉大鬧旅館...橫掃櫃檯嗆：叫警察來！　大鬧2小時還脫衣受檢

人夫和小三每周愛愛　正宮驚見「戶口名簿多個女兒」揪內幕

亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

外遇夫離婚協議書簽好5年　妻扛債嘆：離家前還甩我一巴掌

詐買靈骨塔...惡劣集團「不法獲利2千萬」受害長者遍布全台　他卻爽用雙B代步

超鹹濕對話！人妻嬌嗔：喜歡你的～他喊「水流出來」...法官曝下場：很遺憾

高雄籍漁船冷凍艙密室藏30萬包私菸　市價2500萬

三重男「吃安眠藥+無照開車上路」！騎士遭撞飛全身傷慘死　他判刑4年

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

人夫和小三每周愛愛　正宮驚見「戶口名簿多個女兒」揪內幕

亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

外遇夫離婚協議書簽好5年　妻扛債嘆：離家前還甩我一巴掌

詐買靈骨塔...惡劣集團「不法獲利2千萬」受害長者遍布全台　他卻爽用雙B代步

超鹹濕對話！人妻嬌嗔：喜歡你的～他喊「水流出來」...法官曝下場：很遺憾

高雄籍漁船冷凍艙密室藏30萬包私菸　市價2500萬

三重男「吃安眠藥+無照開車上路」！騎士遭撞飛全身傷慘死　他判刑4年

禁止酷刑公約實務研討　監院將掌「國家反酷刑」維權重責

敗訴確定　丁守中：司法系統保守封閉，需要更深層改革

白狼子起底！開旅行社掩護「5千黨政人士入台」　美女妻涉案藏幕後

培養大聯盟之星的起點　U23國手張竣凱赴多明尼加取經

古拉控3罪狀！被逼站5樓樓頂「0安全措施」　游否希認錯： 拆散後什麼都可以攻擊

人夫和小三每周愛愛　正宮驚見「戶口名簿多個女兒」揪內幕

10年來「最夯App」榜單出爐　臉書家族囊括前4名

台商盼延長春節加班機時間　林佳龍：目前都正常進行

暴龍戰騎士133分創本季新高　對決勝率不到50%球隊14勝僅次龍頭

林庭謙連2週NCAA東北聯盟最佳新秀　已成球隊輪換主力

影／蔡英文照顧年長者！長照2.0再升級　7大政績一次看

青峰為什麼唱自己的歌會被告？貓奴律師帶你了解著作權 歌手PiA的創作之路｜行動法庭 第44集

把哆啦A夢吃掉！日本高人氣大阪燒老店　炒麵還加烏賊超邪惡

社會熱門新聞

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

成交少300萬怒砍女房仲　屋主離奇墜樓亡

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

台南水泥車猛衝600m！男騎士「卡輪胎」慘死

國道3車閃工地急煞連撞　燒毀淪廢鐵

高雄妹墜愛河　3警跳下驚險搶救

板橋黑衣男持刀晃　碎念「我北山的」

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

即／台中驚傳一氧化碳中毒　12歲童OHCA

女友墮胎子宮大出血！渣男竟提槍性侵

鹹濕訊息「演練姿勢」　人妻：想從後面來

中和人孔蓋氣爆　噴飛6層樓

即／白狼之子涉統戰官假交流案　住處遭搜索

更多熱門

相關新聞

妻外遇多戴戒指？夫氣到想搶警槍

妻外遇多戴戒指？夫氣到想搶警槍

家住桃園的美美（化名）不滿丈夫阿志（化名）懷疑自己外遇，多次用三字經等不雅字眼叫罵，還會摔東西、作勢毆打，去年年初甚至在房間裡放置長刀，讓她長達2、3個月都活在擔心遇害的恐懼中，有一次雙方鬧上警局，對方還想搶警員的配槍，嗆聲要殺警，實在忍無可忍才決定訴請離婚。桃園地院法官認為，美美和阿志已經分居一年，期間沒有任何積極修復關係的作為，最後判准兩人離婚。

消防員揪小三偷偷愛　妻一張照抓包

消防員揪小三偷偷愛　妻一張照抓包

安倍幕僚爆不倫　花公費帶女下屬觀光

安倍幕僚爆不倫　花公費帶女下屬觀光

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

謝和弦嗆孕妻：別用小孩綁住我！

謝和弦嗆孕妻：別用小孩綁住我！

關鍵字：

台東地院外遇離婚

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

被瑪莎拉蒂撞上！機車男放他走　網愣：慘了

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

濁水溪捕獲大白蛇　韓粉：雲林出總統

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面