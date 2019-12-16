台南立人國小新建幼兒園工程8124萬　陳亭妃向教育部爭取成功

▲立委陳亭妃，向教育部成功爭取台南立人國小新建幼兒園工程8124萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區立人國小專供幼兒園上課的八德樓，因老舊且耐震不足將於2021年拆除，五班幼兒園將面臨無教室上課的窘境，市議員陳怡珍向立委陳亭妃反應，立委陳亭妃立即向教育部爭取，16日教育部正式核定立人國小新建幼兒園工程案，將補助興建經費8124萬元。

陳亭妃指出，預計2024年可以招生10班300位小朋友；校長王富美感謝立委陳亭妃及市議員陳怡珍姐妹的奔走協助，讓歷經2年的努力終能開花結果，這也是立委陳亭妃、市議員陳怡珍長期關注幼教發展的具體展現。

市議員陳怡珍表示，北區立人國小專供幼兒園上課的八德樓老舊且耐震不足2021年必需拆除，屆時幼兒園5班將無處安置，校長王富美向她反映希望能協助興建新的幼兒園，尤其學校地點位於市中心人口密集區，有新設幼兒園的需求，經會勘盤點校舍空間需求及召開多次協調會後，市府教育局同意向中央申請經費補助，於是她向立委陳亭妃反映爭取教育部編列經費補助。

立委陳亭妃表示，經向教育部力爭，教育部16日核定立人國小新建幼兒園工程案，將補助興建經費8124萬元，計畫興建2層樓建築，預計113年增班招生，從現有5班增為10班可招收300位小朋友，在有優質軟硬體的新教室上課，必能讓國家未來的主人翁快樂學習健康成長。