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台中火力發電廠持續超量使用生煤　中市府再開罰6百萬

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▲針對中火持續超量使用生煤，台中市政府再罰6百萬元。（圖／台中市政府提供）

▲環保局人員上午前往中火複查。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力發電廠燃煤使用量已超過1104萬公噸許可量，台中市政府日前依空汙法開出第1張裁處書，裁罰3百萬元，並限期12月13日前改善，環保局14日前往複查發現仍然超量使用生煤，再開第2張6百萬元罰單，市府要求23日前改善，否則連續開罰。

▲針對中火持續超量使用生煤，台中市政府再罰6百萬元。（圖／台中市政府提供）

▲環保局人員發現中火持續超量使用生煤。

環保局表示，《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》已於2015年12月辦理自治條例聽證會，並在2016年1月公布，自治條例給予4年充裕時間，也明文規定生煤減量目標，環保局更在今年9月加開自治條例釋疑聽證會，台電公司及中火均有派員參加。

依據《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》總說明、第3條條文規定，台中電廠的生煤使用量應自近年最高生煤用量的1839萬公噸，4年內減少735萬公噸，降至1104萬公噸，但中火並未進行電力調度減量，直到市府強力稽查要求下，並於今年3月、9月及10月遭環保局查獲廢水超過放流水標準後，才有實際生煤減量作為。

環保局表示，水污染罰款達8千6百多萬元，空污部份則是940萬，已經累計處罰上億元，希望中火23日中午12點前完成改善，也希望尊重市議會所通過的台中市管制生煤自治條例規定，否則將持續開罰。

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