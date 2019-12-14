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出席中女中百年校慶　盧秀燕：我演講辯論全來自葉麗君校長訓練

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▲盧秀燕出席四德國小和台中女中百年校慶。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕恭敬表揚四德國小傑出校友。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕14日參加霧峰區四德國小和台中女中2校百年校慶，她說，雖然她不是中女中畢業，但她的高中國文老師是中女中前校長葉麗君，她的演講、辯論、朗讀都來自葉校長訓練，因此與中女中有很深的淵源，她更稱讚「台中女中是全國最好的女中」。

▲盧秀燕出席四德國小和台中女中百年校慶。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與四德國小校友等人合切蛋糕。

盧秀燕先參加霧峰區四德國小「騰躍百年，璀璨四德」校慶園遊會，與傑出校友一同切下生日蛋糕，祝福學校1百歲生日快樂，會中也表揚「傑出校友」及「終身教育奉獻獎」，感謝四德國小創校百年來，無數傑出校友均能以專業能力貢獻社會、造福人群。

▲盧秀燕出席四德國小和台中女中百年校慶。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕稱讚台中女中是全國最好的女中。

教育局表示，四德國小百年校慶歷史傳承意義非凡，舉辦包括「四德意象校慶徵文」、「老照片說故事」、「牽手一世情」、「璀璨四德相聲表演」、「兒童劇場展演」、「百年寶寶，歡喜迎新」、「愛傳承，敬師恩 」、「傑出校友講座」、「懷舊影展暨星光電影院」、「校慶運動大會」、「踩街造勢活動」、「感恩音樂會」「校史文物暨書畫聯展」、「百週年校慶專刊發表會」等一系列慶祝活動。

▲盧秀燕出席四德國小和台中女中百年校慶。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕與台中女中校友等人合影。

盧秀燕接著參加台中女中百週年校慶，她說，「台中女中是全國最好的女中！」台中人以中女中為榮，她雖然不是念中女中，但她的小姑曾就讀中女中，她的高中國文老師也是中女中前校長葉麗君，她的演講、辯論、朗讀都來自葉校長訓練，因此與中女中有很深的淵源。

為了慶祝百年校慶，中女中特別邀請6百多名樂儀隊校友，年齡層橫跨20至65歲，地域兼及北中南，耗時2年排練帶來精采演出，有的校友甚至由國外飛回台灣團練，場面壯觀感人，除上午精彩的校慶典禮，晚上還有「百年樹人感恩晚會」，將頒贈傑出校友獎座，明天上午也將舉辦「活力滿百校慶運動會」。

教育局指出，台中女中學生身穿綠制服的身影是台中人共同記憶，中女中在2017年時改隷台中市，更深化與台中的淵源。

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