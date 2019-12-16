中國2名外交官「間諜活動」被驅逐　耿爽：美方指責嚴重違背事實！

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國媒體15日爆出，2名中國駐美大使官員聲稱「迷路」，於9月開車闖入美軍基地，因此被秘密驅逐。中國外交部發言人耿爽今（16）日表示，美方對中方人員的指責嚴重「違背事實」，中方已經就此向美方提出了嚴正的交涉和抗議。

根據「環球時報」報導，中國外交部16日舉行例行記者會，外媒詢問兩名外交官進行「間諜活動」被美國驅逐。發言人耿爽回應，「我們強烈敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，保護中方外交人員依據維也納外交關係公約所享有的正當權益。」

耿爽最後也再度提醒美方，國家之間根據《維也納外交關係公約》給予彼此外交人員工作便利和保障，是建立在相互的基礎上。

根據《紐約時報》報導，知情人士爆料，涉事2名中國外交官9月時與各自的妻子一起開車出門，抵達維吉尼亞州有特種部隊駐紮的秘密基地，哨口警衛發現他們沒有進入基地的資格後，依照程序請他們「開進門」再迴轉離開，但他們卻一直往基地內部行駛，結果驚動基地人員展開追捕，直到被消防車圍捕才停下。

儘管2名中國外交官表示，他們是沒有聽懂警衛的指示，才會不小心闖入禁止進入的地方，只是迷路並非硬闖。但美方認為，至少有一名官員與其妻子是以外交官身分掩護的情報人員，也不認為外交官的英文程度會聽不到警衛的指示，懷疑他們迷路闖入基地的說法，因此決定將涉事的外交官驅逐。