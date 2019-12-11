新疆機票只要29元！　喀納斯到富蘊「55分鐘私人班機體驗」...她驚呆：還有8元的

▲ 梨綠去新疆的機票只花了29塊人民幣。（圖／翻攝自抖音LirisTu）

實習記者羅明輝／綜合報導

外出旅行時，大家都希望能用最少的錢，買到最豐富的行程。大陸直播主梨綠日前在抖音上發布一段影片，提到自己前陣子去新疆玩，竟然只花了29元人民幣（約新台幣125元）就買到機票，而且整班飛機完全沒有其他成乘客，讓她彷彿體驗到「私人班機」般的另類享受。

梨綠在影片中表示，自己當初準備去新疆遊玩時，上網訂購機票竟然看到了僅僅29塊人民幣的超低價航班，費用裡面連機件燃油費都不包含，讓她當下不禁懷疑是不是官網數字弄錯或賣錯票了，雖然有些風險，不過面對眼前心動的優惠價格，她還是馬上預訂了機票。





▲ 登上班機後，梨綠發現機上除了她與朋友完全沒有其他乘客 。（圖／翻攝自抖音LirisTu）

讓她更沒想到的是，當天一上飛機，整班飛機上除了她與朋友外，完全沒有其他乘客。梨綠說道，「從喀納斯到富蘊整整55分鐘的飛行時間，整個航班的空姐都在為我們服務，真的很爽，就好像是我花29元體驗了一趟私人航班一樣。我推薦大家都來試試。」

梨綠談到，自己之所以不惜冒著風險也要前往新疆，就是為了看看當地的「可可托海3號礦坑」，這座礦坑過去曾為大陸的「兩彈一星」做出巨大貢獻。同時，可可托海也是世界滑雪的起源地，有著最優質的粉雪和落差最大的滑雪場，是她非常嚮往的地方。





▲ 可可托海正下著大雪。（圖／翻攝自抖音LirisTu）

▲ 可可托海滑雪是不少旅客的首選行程。（圖／翻攝自富蘊旅遊官網）

抵達可可托海後，梨綠與朋友隨即坐上雪地摩托車，來到海拔3000多公尺處，一覽整座山的全貌，儘管當時正下著一場大雪，雪花紛飛，甚至還夾上了她的睫毛，但並沒有澆熄她的興致。梨綠笑說，「坐一次雪地摩托，滑一次麵條雪，嚐一頓冷水魚餐，最後再站在這個山頂眺望一下這個世界，一切美得像童話一樣。」





▲ 梨綠事後在網路上還看到8塊人民幣的機票。（圖／翻攝自抖音LirisTu）

梨綠補充，就在旅程結束後，她又上網確認一下機票，沒想到一查竟然跳出僅僅8塊人民幣（約新台幣34元）的航班，讓她忍不住驚呼，「我以為29塊錢就已經夠便宜了，結果這2天的竟然只要8塊，這到底是什麼神仙機票啊！告訴我，這麼便宜的航班你敢坐嗎？」

▼ 超便宜價格讓梨綠不禁讚嘆，「這到底是什麼神仙機票啊！」。（圖／翻攝自抖音LirisTu）

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