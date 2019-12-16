氣候變遷績效台灣倒數第3！環署長首發聲：希望得到較公平的評比

▲張子敬認為此評比應先有正確數字，並把各國國家差異列入考慮。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

「2020年氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index，CCPI 2020）11日在聯合國氣候大會（COP25）發布，台灣倒退三個名次，來到第59名，全球倒數第三。環保署署長張子敬今（16日）首次對此表示，希望對方有正確數字，再得到較公平的評比。

張子敬今下午特別舉行記者會，針對日前到西班牙馬德里參加「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）談心得。會後被問台灣氣候變遷績效指標台灣倒數第3，張子敬指出，歷年都很重視評比，被批評就是改進的動力，被點出的問題要努力去做，只是這些年一直覺得有個問題，一直跟對方溝通，以此次發表記者會上，有學者提出，台灣非聯合國會員，有些資料引用不是很正確的數字，做成評比，告知過很多次，是否能有比較正確數字，得到比較公平的評比。

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張子敬接著表示，氣候變化議題，每個國家狀況不一，如已開發國家跟開發中國家，彼此利益、責任不同，就像已開發國家會認為，大氣中的碳的都是開發中國家排的，就會出現兩邊認為不公平狀況。他說，以台灣能源都是進口，在評比上，腳步調整會比較慢，所以此評比是否公平，也對此提出反映，得到對方回覆，沒辦法考慮到各國國家差異，也因此日本也被評很差，就是因為國家差異沒有放進去考慮。

張子敬說，還是希望給明確資料，給台灣正確評價，未來會持續溝通並正式提出，看對方是否願意派專家到台灣看看，在這部分做了什麼？給予的評價是否符合台灣？張子敬強調，自己檢討後，不一定說成果很好，但這塊是很努力在做。