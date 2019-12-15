高雄反空汙大遊行才開始...環保署搶先回應環團5大訴求

▲環署強調，多管齊下方式降低空汙目標，已有明顯成效 。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

南部反空汙大聯盟今（15日）下午1點在捷運獅甲站勞工公園舉辦2019高雄反空汙大遊行，提出5大訴。環保署逐一回應並強調，其中空氣汙染防制行動方案，以多管齊下方式達降低空汙目標，截至今年11月底，全國紅害站日數為171站次，較前一年同期276站次有顯著改善。

環團提出「2020年興達除役」、「中鋼濕式煉焦與堆置場室內化」及「減煤三成」等，環署表示，已與經濟部合作完成「國（公）營事業及大型企業空汙減量」盤點。興達電廠部分，自80年迄今投入309億元改善空汙防制設備，107年與88年相比，燃煤機組空汙減排量為3萬2978公噸，減少了75％。4部燃煤機組中2部將於112年除役，另2部也將在113年底轉為備用機組，並分別於114年及115年除役，至115年全廠空汙減排量預估達3萬8946公噸，與88年度相較下減少88％。

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▲2019高雄反空汙大遊行5大訴求。（圖／翻攝南部反空汙大聯盟臉書）



至於「移汙抵固汙」屬於「高屏地區空氣汙染物總量管制計畫」，環署強調，至今從未有任何一案使用移動汙染源抵換給固定汙染源的案例。流行病學調查及肺癌篩檢部分，環署說明，世界衛生組織（WHO）指出與肺癌發生有關危險因素，包括菸害、二手菸暴露、室內、外空氣汙染、炒菜油煙、職業暴露、肺癌家族史等，其中菸害影響肺癌最大約占70-90%。

最後林園地區空汙問題，環署提到，已在林園工業區鄰近小港、潮州地區設置2座光化測站，經濟部也在該區域設置14座光化測站（林園區有7座）進行監測，已是光化測站設置密度最高的地區之一（另一處為六輕工業區），此外，並加派光化監測車駐地（林園區汕尾國小）監測。

環署強調，行政院提出「空氣汙染防制行動方案」，是以多管齊下方式達到降低空汙目標。截至今年11月底，全國紅害站日數為171站次，較前一年同期276站次有顯著改善，PM2.5平均濃度也降至16.2μg/m3。若單就高屏地區來看，高雄今年僅達68站次，較去年同期114站次少了將近一半，PM2.5數值更首度低於20μg/m3，屏東甚至今年都沒出現過紅害。