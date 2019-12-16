　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣遭聯合國氣候峰會打壓　環署長曝心聲：要讓人知道台灣能做什麼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼外交部政務次長謝武樵,環保署長張子敬。（圖／環保署提供）

▲張子敬說，台灣在聯合國雖不是締約方，但減少溫室氣體部分我國不會缺席。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署署長張子敬日前到西班牙馬德里參加「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25），今（16日）下午特別舉行記者會發表心得，他提到，雖台灣不是聯合國締約方，受到國際上打壓，無法進入大會參加實質討論，但台灣能做什麼？願意做什麼？就是藉由此次機會傳遞出去讓各國知道。

COP25閉幕宣言提到減少導致地球暖化的「溫室氣體」，是目前迫切需要，要符合2015年《巴黎協定》目標。只是環署提到，今年行政院代表團由張子敬率團，一如往昔在大陸打壓下無法如締約方參與討論。張子敬說，台灣在聯合國雖不是締約方，沒辦法實質參與討論，但減少溫室氣體部分我國不會缺席，對於公約要求，將訂國內法溫管法，明定國家長期減碳目標，在2050年將溫室氣體排放量降為2005年排放量50%以下，同年也提出我國國家自定貢獻（NDC），將在2030年排放量相較2005年減少20%。

請繼續往下閱讀...

▲▼外交部政務次長謝武樵。（圖／環保署提供）

▲謝武樵說，公車站牌等處投放亮點文宣「Taiwan Can Help」，彰顯台灣對抗氣候變遷的努力。（圖／環保署提供）

外交部政務次長謝武樵強調，台灣不是成員，但要讓人家知道怎樣跟上國際腳步，內部調整有哪些措施？不能在會場裡，但密集跟理念相近國家展開42 場重要雙邊會談，光這點顯示出國際上重視。且此次接駁小巴士、地鐵和公車站牌都有投放亮點文宣「Taiwan Can Help」，整體非常吸睛，彰顯台灣對抗氣候變遷的努力、決心。

張子敬認為，台灣受到國際上相關抵制，有意義的是，前往參加把實質對工作的貢獻透過COP25會議，跟很多國家提出想法，得到很多迴響，是這趟最大收穫。他也說，公約最後還是有很多歧見無法達成，因各國都有各自覺得重要的議題，需共同努力，感想是從中進一步學習，重要的是傳遞相關氣候變遷議題，台灣能做什麼？台灣願意做什麼？

張子敬接著說，不是說不能參與或受到打壓，而是台灣其實已做很多努力，也有成果，那就要告訴人家能做什麼貢獻，除減量努力外，也要跟相關國家交談，讓他們知道台灣在不同領域所做貢獻，能夠提供怎樣的幫助。

ET快訊
影／甜美女警處理行車糾紛　遭屁孩猛灌拳…大眼慘變「黑輪」
謝和弦掃光「喬神雪茄」　派出所內忘情獻唱台語新歌
快過年了…宏達電驚傳裁員！總公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019屏科大時尚系畢展「拾字陸口」　創意十足

台灣遭聯合國氣候峰會打壓　環署長曝心聲：要讓人知道台灣能做什麼

左眼近全盲、右眼視力0.2　攝影師將貨櫃屋變「巨大觀景台」

16年婚鞋「底部碎成瀝青」　她驚：環保得很徹底...業者一看材質：超不推

年輕人薪水只多345元...個人信貸卻「激增11萬」！王明鉅：恐怖惡夢在後頭

平常用玻璃吸管…室友嘴裡喊減塑「卻亂丟化妝品」！她嘆：假掰環保魔人

高雄網紅新景點「手工打造絕版福特復古車」　選美明星臉正妹來了

新北耶誕城嗨翻！他好奇「住板橋會覺得是災難城嗎」　在地人最困擾：塞爆

耶誕跨年玩好買滿 　坐趟捷運全攻略！

先開放員工低價認股再設高門檻　亞航員工買不到控董座全包

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

2019屏科大時尚系畢展「拾字陸口」　創意十足

台灣遭聯合國氣候峰會打壓　環署長曝心聲：要讓人知道台灣能做什麼

左眼近全盲、右眼視力0.2　攝影師將貨櫃屋變「巨大觀景台」

16年婚鞋「底部碎成瀝青」　她驚：環保得很徹底...業者一看材質：超不推

年輕人薪水只多345元...個人信貸卻「激增11萬」！王明鉅：恐怖惡夢在後頭

平常用玻璃吸管…室友嘴裡喊減塑「卻亂丟化妝品」！她嘆：假掰環保魔人

高雄網紅新景點「手工打造絕版福特復古車」　選美明星臉正妹來了

新北耶誕城嗨翻！他好奇「住板橋會覺得是災難城嗎」　在地人最困擾：塞爆

耶誕跨年玩好買滿 　坐趟捷運全攻略！

先開放員工低價認股再設高門檻　亞航員工買不到控董座全包

總統府有喜！黃重諺當爸爸　前主播妻笑稱女兒叫「連任」

文曄質疑大聯大收購卻未公開大陸法律意見「一定有鬼」

KTV初見面...澎湖男見短裙妹回家喊：我陪睡！她遭騙進飯店「壓床硬來」爆哭

貿易戰影響...東南亞出現「破紀錄」大型開發案　恐讓房市泡沫化

中職／味全龍「接棒未來」 　劉基鴻、徐若熙指導小球員

林昀儒崛起率領中華隊　東京奧運有望爭相隔20年桌球獎牌

剛產下第二胎…34歲幼稚園園長「醫院16F跳下」慘死！生前PO文揭黑暗內幕

買法拍屋撿便宜　中南部僅1字頭最便宜！台中得標價倒減近1成

3天創400萬觀看！鍾明軒與蔡英文拍片　中、港網友：有這樣的總統很幸福

曬到融化！5kg橘貓「波浪Z型」流出　臘腸驚嚇回頭：別再過來了

生活熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

剩15分鐘食材全煮　他沒吃就閃人

拜地基主「突然有聲音」　道長問妻真相大白

寄草莓孝敬媽媽！台北妹接黑貓電話哭暈了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

摔斷肋骨！老闆：你不用回來了　他轉當外送員曝心聲

東北季風下周降10°C　最冷時間看這

站手扶梯左邊被口罩女嗆「厚！擋路耶」　她怒回擊

更多熱門

相關新聞

氣候會議無成果　聯合國秘書長：很失望

氣候會議無成果　聯合國秘書長：很失望

聯合國氣候會議今年在西班牙馬德里召開，經過14天馬拉松式的會議之後，終於在15日落幕，但是成果卻不彰，與會國就對抗全球暖化的計畫勉強取得妥協。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則在會後表示，他對此結果感到很失望。

環署回應高雄反空汙大遊行5訴求

環署回應高雄反空汙大遊行5訴求

英外交部捕鼠官回歸　勁敵送祝福

英外交部捕鼠官回歸　勁敵送祝福

中美第一階段經貿協議　華春瑩：符合國際社會期待

中美第一階段經貿協議　華春瑩：符合國際社會期待

華春瑩：美方的中國觀走入歧途　

華春瑩：美方的中國觀走入歧途　

關鍵字：

環保署外交部張子敬謝武樵COP25聯合國氣候峰會打壓雙邊會談

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面