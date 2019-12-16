台灣遭聯合國氣候峰會打壓　環署長曝心聲：要讓人知道台灣能做什麼

▲張子敬說，台灣在聯合國雖不是締約方，但減少溫室氣體部分我國不會缺席。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保署署長張子敬日前到西班牙馬德里參加「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25），今（16日）下午特別舉行記者會發表心得，他提到，雖台灣不是聯合國締約方，受到國際上打壓，無法進入大會參加實質討論，但台灣能做什麼？願意做什麼？就是藉由此次機會傳遞出去讓各國知道。

COP25閉幕宣言提到減少導致地球暖化的「溫室氣體」，是目前迫切需要，要符合2015年《巴黎協定》目標。只是環署提到，今年行政院代表團由張子敬率團，一如往昔在大陸打壓下無法如締約方參與討論。張子敬說，台灣在聯合國雖不是締約方，沒辦法實質參與討論，但減少溫室氣體部分我國不會缺席，對於公約要求，將訂國內法溫管法，明定國家長期減碳目標，在2050年將溫室氣體排放量降為2005年排放量50%以下，同年也提出我國國家自定貢獻（NDC），將在2030年排放量相較2005年減少20%。

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▲謝武樵說，公車站牌等處投放亮點文宣「Taiwan Can Help」，彰顯台灣對抗氣候變遷的努力。（圖／環保署提供）



外交部政務次長謝武樵強調，台灣不是成員，但要讓人家知道怎樣跟上國際腳步，內部調整有哪些措施？不能在會場裡，但密集跟理念相近國家展開42 場重要雙邊會談，光這點顯示出國際上重視。且此次接駁小巴士、地鐵和公車站牌都有投放亮點文宣「Taiwan Can Help」，整體非常吸睛，彰顯台灣對抗氣候變遷的努力、決心。

張子敬認為，台灣受到國際上相關抵制，有意義的是，前往參加把實質對工作的貢獻透過COP25會議，跟很多國家提出想法，得到很多迴響，是這趟最大收穫。他也說，公約最後還是有很多歧見無法達成，因各國都有各自覺得重要的議題，需共同努力，感想是從中進一步學習，重要的是傳遞相關氣候變遷議題，台灣能做什麼？台灣願意做什麼？

張子敬接著說，不是說不能參與或受到打壓，而是台灣其實已做很多努力，也有成果，那就要告訴人家能做什麼貢獻，除減量努力外，也要跟相關國家交談，讓他們知道台灣在不同領域所做貢獻，能夠提供怎樣的幫助。