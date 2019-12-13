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印尼爆首例非洲豬瘟！今下午2點起帶豬肉製品入境罰20萬

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲印尼爆首例非洲豬瘟。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今 （13日）表示，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）周報，印尼農業部於昨天宣布發生非洲豬瘟疫情，印尼是亞洲地區繼大陸（含香港、澳門）、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國及東帝汶後第11個發生非洲豬瘟疫情的國家。

應變中心指出，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，自今天下午2點起，入境旅客自印尼違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

請繼續往下閱讀...

應變中心表示，依據FAO報導，印尼農業部部長證實疫情發生在該國北蘇門答臘省，但未說明發生場數、發病頭數及管控措施。雖然世界動物衛生組織 （OIE）及該國農業部網站目前尚未有該國的疫情通報，但基於防疫超前部署原則，決定於今天先將該國列入過去3年發生非洲豬瘟疫情的國家名單，自該國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲即予重罰。至於旅客行李檢查部分，於今年9月6日起已將印尼列入高風險地區，以X光機百分百檢查該國入境旅客託運行李及手提行李，民眾可以放心。

應變中心再度呼籲，亞洲地區非洲豬瘟疫情並未降溫且持續擴散中，國內產業應儘速配合國家政策提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功；往來台灣與印尼兩地的旅客，也千萬不要違規自該國攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，切勿以身試法。

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