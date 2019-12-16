　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國門新地標！桃機新塔台園區啟用了　女王頭造型、高65公尺視野更遼闊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

▲桃園機場新塔台12月16日正式啟用。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場新塔台園區今（16）日正式啟用，建築以野柳女王頭為造型設計，高度達65公尺，比起舊塔台還高1.4倍，視野通視性更好。交通部長林佳龍下午親自主持啟用典禮，桃園市長鄭文燦、桃機公司、航空公司及地勤公司等均到場祝賀，未來除了將增進飛航服務效率，可應付未來20年每天起降1200架次的需求，也成為國門新亮點。

請繼續往下閱讀...

▲▼桃機新塔台啟用。（圖／民航局提供）

▲桃機新塔台園區啟用典禮。（圖／民航局提供）

桃園機場舊塔台民國68年2月26日啟用，已運作40年，航行量由初期每日不到100架次，至108年已達每日730架次。為滿足機場未來航行量成長，及建設支援塔台作業的整體園區，民航局於101年7月20日奉行政院核定的「台灣桃園國際機場塔台暨整體園區新建工程」。在民航局飛航服務總臺縝密的規劃下，進行演練、系統測試、新舊塔台轉移作業，及航管系統平行試運轉後，今天新塔台終於正式啟用。

▲▼桃園機場新塔台。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園機場新塔台（右）比舊塔台（左）還高1.4倍，視野通視性更好。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，這項總計畫經費12.7億的塔台園區新建工程，建設成果包含高達65公尺的新塔台及附屬群樓，並參考國際間高運量機場作業發展趨勢，建置整合型塔台航管自動化系統。其中難度最高的，就是在系統測試與新舊塔台搬遷轉移作業的同時，還必須維持全天候24小時的飛航服務，系統備援方式以完全不影響桃園機場營運為前提。為此，他也特別對總台團隊表示嘉勉。

▲▼桃機新塔台啟用。（圖／民航局提供）

▲桃機新舊塔台成功完成搬遷轉移作業，林佳龍對總台團隊表示嘉勉。（圖／民航局提供）

此外，林佳龍說，塔台園區內建置360度塔台模擬機，提供航管人員最專業及完整的訓練。新塔台的正式啟用代表我國飛航服務效率、安全與品質的提升，也象徵我們的飛航服務水準與世界標竿機場並駕齊驅。

民航局長林國顯則表示，所有線上值班航管同仁在繁忙的班務之外還要分批接受新系統訓練，必須感謝大家的投入與群策群力，桃園國際機場是台灣重要門戶機場，而提供機場管制、航空氣象及助航服務的塔台園區正是飛航安全的重要守護者。新塔台啟用後，舊塔台將功成身退，新塔台接續飛安重責大任，也象徵著桃園機場飛航服務邁向了一個新的里程碑。

▲▼桃機塔台。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼桃機新塔台內部空間也擴大許多，視野更加遼闊，座位也不較舊塔台狹窄。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼桃機塔台。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼桃機塔台。（圖／記者賴文萱攝）

桃機新塔台西面以幾何折線與銀色金屬材質，呼應第二航廈的剛性外型和顏色，東面則以曲面與白牆銜接第一航廈的柔和與外觀。新塔台建物高62公尺，再加上屋頂天線3公尺，整體高度達65公尺，包含建物62公尺、屋頂天線3公尺及附屬群樓。

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新塔台建置360度模擬機系統，可模擬國内各機場場景及各種災害情況。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，直徑8公尺、高度2.9公尺的360度模擬機系統，可模擬國内各機場場景，並依據訓練目的設計訓練題材，將各機場發生過之特殊案例及天候變化模擬實際場景，強化塔台管制員對各類情境之應變能力。

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
「特勤吳彥祖」陪韓國瑜騎旋轉木馬！冷酷眼神超違和　聽到這事秒
雪乳妹手機被偷…拒付贖金「含蕉片流出」　她霸氣貼整段傳送門反
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看房間改造影片…他生好奇「為和獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

無預警停飛...滯留旅客才剛疏運完　遠航FB換新頭貼哭哭「我想飛～！」

退回台中捷運綠線延伸案　中市府：交通部卡住中台灣人的期待

打造一支海陸兩棲快速行動的全方位部隊　東森購物工程製播部副總連昱林

從1999年12月21日那天說起　東森購物工程製播部協理黃昭銘

謝和弦狂罵「當台灣人塑膠做的喔」　網不解嘆：原來我老了！

國門新地標！桃機新塔台園區啟用了　女王頭造型、高65公尺視野更遼闊

做中國發財夢…他揭曾遭「13%大陸客戶」翻臉不認！看清醒來：想站著掙錢

氣候變遷績效台灣倒數第3！環署長首發聲：希望得到較公平的評比

融合1萬個台人面孔！「AI戴怡宛」進軍國際...要證明：Taiwan can help

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

看房間改造影片…他生好奇「為和獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

無預警停飛...滯留旅客才剛疏運完　遠航FB換新頭貼哭哭「我想飛～！」

退回台中捷運綠線延伸案　中市府：交通部卡住中台灣人的期待

打造一支海陸兩棲快速行動的全方位部隊　東森購物工程製播部副總連昱林

從1999年12月21日那天說起　東森購物工程製播部協理黃昭銘

謝和弦狂罵「當台灣人塑膠做的喔」　網不解嘆：原來我老了！

國門新地標！桃機新塔台園區啟用了　女王頭造型、高65公尺視野更遼闊

做中國發財夢…他揭曾遭「13%大陸客戶」翻臉不認！看清醒來：想站著掙錢

氣候變遷績效台灣倒數第3！環署長首發聲：希望得到較公平的評比

融合1萬個台人面孔！「AI戴怡宛」進軍國際...要證明：Taiwan can help

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

南投「白湯圓」驗出最毒防腐劑　去水醋酸大量食用恐致腎損傷

月月緩緩靠近...博美下秒噴血主人崩潰　釀禍原因「少了牽繩」

小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

BMW i3電動車只賣到2024年　新i4、iX3與iNext將接棒！

看房間改造影片…他生好奇「為和獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

網PO文反串「投韓總選票記得簽名！」　王淺秋截圖報案：抓出幕後操控者

放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

女偶像成為人妻前大解放！　濕身躺床「渾圓雙峰＋美尻」一覽無遺

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

剩15分鐘食材全煮　他沒吃就閃人

拜地基主「突然有聲音」　道長問妻真相大白

寄草莓孝敬媽媽！台北妹接黑貓電話哭暈了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

摔斷肋骨！老闆：你不用回來了　他轉當外送員曝心聲

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

站手扶梯左邊被口罩女嗆「厚！擋路耶」　她怒回擊

更多熱門

相關新聞

桃機觀景台管制　檢討後擬再開放

桃機觀景台管制　檢討後擬再開放

桃園機場第二航廈南側5樓戶外觀景台原訂於昨（14日）下午3時開放試體驗，蔡英文總統上午到場剪綵，下午4點卻因航警認為有飛安疑慮，觀景台因此拉起紅繩管制，引發民眾不滿。交通部長林佳龍表示，這已是全世界最接近飛機、面積最大的觀景台，「是很親民的規劃」，已請桃機公司針對規劃不周的部分檢討，做好配套措施後就會再開放。

桃機觀景台明開放　航空迷拍個夠

桃機觀景台明開放　航空迷拍個夠

桃機一航廈建置行李自動分揀系統

桃機一航廈建置行李自動分揀系統

桃機第二航廈戶外觀景台12/14起開放

桃機第二航廈戶外觀景台12/14起開放

桃市訂定機場噪音　新5級補償方案

桃市訂定機場噪音　新5級補償方案

關鍵字：

桃機新塔台塔台桃園機場

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面