國門新地標！桃機新塔台園區啟用了　女王頭造型、高65公尺視野更遼闊

▲桃園機場新塔台12月16日正式啟用。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場新塔台園區今（16）日正式啟用，建築以野柳女王頭為造型設計，高度達65公尺，比起舊塔台還高1.4倍，視野通視性更好。交通部長林佳龍下午親自主持啟用典禮，桃園市長鄭文燦、桃機公司、航空公司及地勤公司等均到場祝賀，未來除了將增進飛航服務效率，可應付未來20年每天起降1200架次的需求，也成為國門新亮點。

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▲桃機新塔台園區啟用典禮。（圖／民航局提供）

桃園機場舊塔台民國68年2月26日啟用，已運作40年，航行量由初期每日不到100架次，至108年已達每日730架次。為滿足機場未來航行量成長，及建設支援塔台作業的整體園區，民航局於101年7月20日奉行政院核定的「台灣桃園國際機場塔台暨整體園區新建工程」。在民航局飛航服務總臺縝密的規劃下，進行演練、系統測試、新舊塔台轉移作業，及航管系統平行試運轉後，今天新塔台終於正式啟用。

▲桃園機場新塔台（右）比舊塔台（左）還高1.4倍，視野通視性更好。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，這項總計畫經費12.7億的塔台園區新建工程，建設成果包含高達65公尺的新塔台及附屬群樓，並參考國際間高運量機場作業發展趨勢，建置整合型塔台航管自動化系統。其中難度最高的，就是在系統測試與新舊塔台搬遷轉移作業的同時，還必須維持全天候24小時的飛航服務，系統備援方式以完全不影響桃園機場營運為前提。為此，他也特別對總台團隊表示嘉勉。

▲桃機新舊塔台成功完成搬遷轉移作業，林佳龍對總台團隊表示嘉勉。（圖／民航局提供）

此外，林佳龍說，塔台園區內建置360度塔台模擬機，提供航管人員最專業及完整的訓練。新塔台的正式啟用代表我國飛航服務效率、安全與品質的提升，也象徵我們的飛航服務水準與世界標竿機場並駕齊驅。

民航局長林國顯則表示，所有線上值班航管同仁在繁忙的班務之外還要分批接受新系統訓練，必須感謝大家的投入與群策群力，桃園國際機場是台灣重要門戶機場，而提供機場管制、航空氣象及助航服務的塔台園區正是飛航安全的重要守護者。新塔台啟用後，舊塔台將功成身退，新塔台接續飛安重責大任，也象徵著桃園機場飛航服務邁向了一個新的里程碑。

▲▼桃機新塔台內部空間也擴大許多，視野更加遼闊，座位也不較舊塔台狹窄。（圖／記者賴文萱攝）

桃機新塔台西面以幾何折線與銀色金屬材質，呼應第二航廈的剛性外型和顏色，東面則以曲面與白牆銜接第一航廈的柔和與外觀。新塔台建物高62公尺，再加上屋頂天線3公尺，整體高度達65公尺，包含建物62公尺、屋頂天線3公尺及附屬群樓。

▲▼新塔台建置360度模擬機系統，可模擬國内各機場場景及各種災害情況。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，直徑8公尺、高度2.9公尺的360度模擬機系統，可模擬國内各機場場景，並依據訓練目的設計訓練題材，將各機場發生過之特殊案例及天候變化模擬實際場景，強化塔台管制員對各類情境之應變能力。

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