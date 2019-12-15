桃機觀景台管制⋯朝聖民眾超失望　林佳龍：檢討後擬再開放

▲桃機觀景台管制引發民怨。（圖／桃機提供）



記者李宜秦／台北報導

桃園機場第二航廈南側5樓戶外觀景台原訂於昨（14日）下午3時開放試體驗，蔡英文總統上午到場剪綵，下午4點卻因航警認為有飛安疑慮，觀景台因此拉起紅繩管制，引發民眾不滿。交通部長林佳龍表示，這已是全世界最接近飛機、面積最大的觀景台，「是很親民的規劃」，已請桃機公司針對規劃不周的部分檢討，做好配套措施後就會再開放。

桃園機場第二航廈戶外觀景台在保安措施上，採用「隱形鐵窗」概念的鋼絲電子圍籬，沒有玻璃阻隔反光問題，方便航空迷取景拍攝，除了可無遮蔽的欣賞飛機起降外，更能遠眺大桃園地區的城市天際線及遠方北橫的雪山山脈，昨日引來大批民眾朝聖，希望能一睹飛機起降風采。

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▲蔡英文等人昨至桃機觀景台剪綵。（圖／桃機提供）

然而蔡英文、林佳龍等人上午剪綵過後，原訂下午3點開放試體驗，4點航警卻認為，到場民眾人數過多，可能會有安全疑慮，因此桃機公司將觀景台下層靠近機坪部分，拉起紅龍繩進行管制，引發民怨。

林佳龍今日受訪時指出，已請桃機公司檢討，對於航警單位的專業判斷也予以尊重，他強調，這已是全世界最接近飛機、面積最大的觀景台，務必要在安全第一的前提下規劃，若有規劃不周全的狀況必須改進。

林佳龍說，非常肯定桃機公司能跨出這一步，「以非常親民的態度規劃」，但也必須做好配套措施，如果所有人都往前擠，是否有飛安疑慮，這點要重新檢視，若桃機公司做好配套規劃後，會再重新開放並向大眾說明清楚。