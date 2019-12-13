追飛機新聖地！全台最大「桃機戶外觀景台」12/14起開放　視野超近超遼闊

▲桃機第二航廈戶外觀景台12/14起開放。（圖／翻攝自桃園國際機場FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

航迷追飛機新聖地！桃園機場第二航廈南側5樓戶外觀景台將於14日下午3時開放試體驗，平台面積達775平方公尺，將成為國內各機場觀景台中最大的一座。更重要的是，即便沒有出國的朋友，也可以到機場內近距離賞機拍照。

桃園機場第二航廈南側5樓戶外觀景台開放時間：

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12月14日當天 - 下午15：00至夜間22：30

12月15日起 - 上午06：30至夜間22：30

▲桃園機場第二航廈戶外觀景台視野遼闊，能近距離欣賞飛機起降。（圖／桃機提供）

桃機表示，為避免試體驗期間大量人潮及交通湧入桃園機場，提醒民眾可多利用機場捷運及國道客運等大眾運輸工具往來機場。此外，由於觀景台有參觀人數限制，若人潮較多，建議可先於室內商場或前往地下2樓及4樓美食街品嚐美食，也可使用1樓接機大廳南側的自拍機留影，欣賞航廈公共藝術。

另外，桃機觀景台為體貼飛機迷拍照需求，改用類似隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，鋼絲之間預留足夠縫隙讓鏡頭穿過拍攝，再搭配監視器、保全人員看守等4重安全設施，讓民眾賞機之外，也確保停機坪安全性。

▲桃機觀景台採用隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，鋼絲之間預留足夠縫隙，方便航迷的鏡頭能穿過拍攝。（圖／桃園機場提供）

為了維護飛航安全，機場公司也特別提醒賞機民眾遵守以下事項，違反者將依民用航空法及航空保安相關規範處罰，最高可處新台幣150萬元。

1.禁止施放有礙飛航安全物體如風箏、天燈、煙火、無人機、空拍機、遙控飛機、氣球或其他可能影響航空器飛航安全之漂浮或移動物體。

2.禁止攜帶動物（放置於寵物籠內及導盲犬除外）。

3.禁止攜帶危險物品及易燃物。

4.禁止向機坪丟擲任何異物。

5,禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器。