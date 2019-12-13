桃機一航廈建置「行李自動分揀」系統　每小時最多可處理5200件

▲機場公司克服第一航廈行李處理場內部高度空間限制，成功建置行李自動分揀系統。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場公司為改善第一航廈地下行李處理場地勤人員工作環境，成功突破高度空間限制，全新建置了行李自動分揀系統（BHS），不但分揀準確率可達99.5%，每小時最多可處理達5200件行李，處理效率倍增。

桃機第一航廈啟用至今已40年，先前的擴建改善了航廈外觀及入、出境大廳的空間與景觀，但管制區地下行李處理場的空間無法擴增，且受限於40多年前的設計與空間、高度，一直無法建置行李自動分揀系統。這讓過去在報到尖峰時刻，地勤人員須在數量有限且堆滿不同航班行李的轉盤旁，以人工掃條碼方式，一件件的慢慢分揀行李，不但耗時費力且容易出錯，造成旅客的抱怨。

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▲桃機一航廈建置「行李自動分揀」系統，分揀準確率可達99.5%，每小時最多可處理5200件行李。（圖／桃機提供）

桃機這次花2年時間遷移處理場內百餘條電力、用水設施管線，排除空間高度限制，終於在今年10月底成功建置行李自動分揀系統，並從11月起成功試營運至今。該系統啟用後，最多每小時可處理達5,200件行李，是目前尖峰行李量的2倍運能。

場內轉盤數也由6座倍增至12座，擴大容納空間，旅客託運後行李在輸送帶上透過無線射頻（RFID）辨識，系統即依其航班自動分送至指定轉盤，再由地勤人員有效率的將行李裝櫃，運往機坪班機。

▲體恤地勤人員，處理場特別增設空調系統，搭配作業拖車電動化，有效改善空氣品質及作業條件。（圖／桃機提供）

處理場內設置監控中心，24小時由專人掌握系統運作情形，遇有任何障礙或異常時可立即排除；而值得一提的是，為體恤地勤人員的辛勞，處理場也特別增設空調系統，搭配地勤作業拖車電動化，有效改善地下室空氣品質及工作人員作業條件。

▲桃機新增早到行李暫存區，預留了484件行李存放空間，方便旅客市區預辦登機。（圖／桃機提供）

另為有效因應尖峰時間大量託運行李處理需求，桃機也新增了484件早到行李暫存空間方便旅客市區預辦登機，期能打造更有效率、更環保的綠色機場。