航空迷有福了！桃機觀景台明起開放　「隱形鐵窗不反光」讓你拍個夠

▲桃機觀景台明起啟用。（圖／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

航空迷看過來！桃園機場第二航廈南側5樓戶外觀景台於今（14日）下午3時開放試體驗，15日起正式開放，在觀景台上航空迷可近距離觀賞全球最大的A380及A350、波音777、787、747等各式客貨機，一覽飛機滑行、起降等畫面，該處採「隱形鐵窗」鋼絲電子圍籬，沒有玻璃反光問題，是觀賞飛機與航空教學的最佳新景點。

桃機公司表示，今日開放的觀景台同樓層室內，以大稻埕街景為主軸的「台灣玩藝大街」伴手禮與美食專區，也將同步於下午3時開放試營運，該區將進駐「添好運」米其林餐廳及「金仙滷肉飯」等美食，另含106個床位可讓旅客休息的「文青行旅」。

請繼續往下閱讀...

▲桃機觀景台明起啟用。（圖／桃機提供）

總統蔡英文、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦及桃園國際機場公司董事長王明德、總經理林祥生等人出席開幕茶會。蔡英文表示，桃機是台灣的重要門戶，若要在國際上有更亮眼表現，勢必要提升我國軟硬體，才能將台灣在地美食、伴手好禮、多元文化及暖暖人情味，行銷到全球各地。

桃園機場第二航廈戶外觀景台在保安措施上，採用「隱形鐵窗」概念的鋼絲電子圍籬，沒有玻璃阻隔反光問題，方便航空迷取景拍攝，除了可無遮蔽的欣賞飛機起降外，更能遠眺大桃園地區的城市天際線及遠方北橫的雪山山脈。

▲桃機觀景台明起啟用。（圖／桃機提供）

桃機指出，觀景台將自明（15日）起，於每日6時30分至22時30分開放，民眾可在此悠閒啜飲咖啡同時享受美景，紅眼航班旅客也可至「文青行旅」稍做休息，新增的航廈空間更可於春節旅運尖峰提供團體旅客報到集合，滿足機場營運需求，桃機將成美食天堂及假日休閒用餐的好去處。

桃機提醒，賞機民眾務必遵守機場規定事項，如禁止施放有礙飛航安全物體、禁止攜帶動物、禁止攜帶危險物品及易燃物、禁止向機坪丟擲任何異物、禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器，違者最高可處150萬元。

▲總統蔡英文出席桃機觀景台開幕茶會。（圖／桃機提供）