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砲打陳菊奏效？　高虹安：柯文哲與蔡英文聲量黃金交叉

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▲▼ 高虹安、吳達偉、江惠儀召開記者會 。（圖／民眾黨提供）

▲江惠儀、高虹安、吳達偉召開記者會 。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人高虹安及區域立委候選人吳達偉16日針對新創議題召開記者會。對於民眾黨主席柯文哲連日猛轟高雄前市長陳菊負債3000億，吳達偉說，柯文哲是最大的聲量來源，感謝他為民眾黨創造聲量。高虹安則說，柯文哲因為最近有一些積極對外發言，聲量確實往上走，今天早上看到柯文哲與蔡英文有黃金交叉。

對於前立委林濁水發文指出，柯文哲的鐵粉族群，也就是年輕人的支持度已然崩盤。吳達偉分析，受到大選氛圍影響，畢竟柯文哲沒有參選總統，沒有辦法適時發表與國政相關的意見，當然網路聲量會被現任參選人韓國瑜、蔡英文給追過，但是臉書、ig影響是暫時的，再怎樣一個月過去，會回復正常生活，他也沒有參選總統，他自己認為不會因為短期聲量下滑而去改變，他還是專注市政，假日為區域、不分區立委輔選，過了1月11日之後就恢復正常。

對於柯文哲連日猛轟高雄前市長陳菊負債3000億，吳達偉認為，當然對於新聞點一定是有（幫助），以民眾黨來講，柯文哲是最大的聲量來源，感謝他為民眾黨創造聲量，不管是好是壞的聲量，都是蠻好的曝光。他指出，網路的熱度當然是韓國瑜第一，蔡英文、柯文哲、郭台銘，則是在伯仲之間。

高虹安指出，韓國瑜有下滑，人在國外的郭台銘一直，今天早上看到柯文哲與蔡英文有黃金交叉，其實柯文哲因為最近有一些積極對外發言，感謝媒體各方都去問柯文哲回應，因為媒體來回的問問題，聲量確實往上走；至於鐵粉掉下來部分，最大一波是在組民眾黨的時候，可能與粉絲當初認為柯一直崇尚不要組黨有關，之後幾波的幅度是可以接受的範圍。

高虹安坦言，民眾黨擔心後面20幾天，總統會有辯論、有議題交鋒，民眾黨沒有總統候選人比較辛苦，要靠全台大眾走，政策說明會，積極參與不分區辯論，這些是未來盡量能做的，沒有總統候選人，確實是比較弱勢，要用更多努力補平。

對於民眾黨共享經濟的政策方向，高虹安強調，政府沒有提先預支全球趨勢不可擋，沒有事先將法令制定好，只能以訴訟的方式去解決，國、民兩黨都把新創、科技、青年「消失了」，那民眾黨就來補這個席次。

她認為，政府應輔導新型態服務平台納保、納稅、納管，另外僱傭關係保障，另外，共享經濟創造出來的，例如遠距工作，各種各樣因為新的科技造成勞工關係，應該把條例重新審定，讓勞工有保障，在民眾方面，則是使用新型態服務時安全需要被保障。

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