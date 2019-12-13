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華航前副總邱彰信為私菸案喊冤：檢方僅用Line兔兔貼圖就毀我清譽！

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記者孫于珊／台北報導

國安私菸案13日上午召開準備程序庭，台北地院傳喚立委邱議瑩弟弟、華航前空品處副總邱彰信及管制組員工陳彥穎出庭，2人被控涉嫌圖利、違反稅捐稽徵法，但皆否認犯行！陳彥穎在庭上大嘆「遺憾」；而邱彰信則喊冤一切並非他「指示」，痛批檢方「毀他清譽！」

▲▼私菸案,貪汙,華航副總邱彰信。（圖／記者孫于珊攝）

▲華航前副總邱彰信（右）在律師（左）陪同下出庭並堅決否認犯行。（圖／記者孫于珊攝）

邱彰信在庭上堅決自己沒有犯罪！他表示，他進入華航20年，從基層做起，而「機邊交貨」早在馬英九總統年代就有了，海關及航警等相關單位都知道，並非他本人指示或發明這種模式，且一切都在公開場所，每個人都會看到，但卻從來沒有任何人前來提出警告或告知違法。

邱繼續說，總統專機任務具高度機密性，每次任務的裝載、後勤等皆不相同，因此每個細節都是挑戰，負責專機業務的所有同仁只有一個念頭，就是全力把任務做到最好，「不會質疑公部門提出的所有要求」。

邱還說，華航是運輸業，也是「服務業」，基於尊重旅客及消費者，向來不會過問貴賓旅客通關、報關等事，其他航空公司也是如此。邱認為，檢察官僅用一個LINE兔兔貼圖「太感謝了！」就將他起訴，已毀他清譽，他從未在案件中獲取任何利益，卻無端遭媒體、網路輿論等嚴重霸凌，希望法官能夠還他清白。

▲▼私菸風暴／華航「腿開開給你」收訂9200條　邱彰信傳兔兔貼圖：太感謝了！。（合成圖／記者趙永博攝、翻攝LINE貼圖）

▲邱彰信認為檢方僅因他傳了一張「兔兔愛心貼圖：太感謝了！」就起訴，有毀他清譽！（合成圖／ETtoday新聞雲資料照、翻攝LINE貼圖）

而陳穎彥則於9時30分已先出庭答辯，表示自己在該職工作那麼久，上級都沒說這是犯法行為，他實在不知情，並無任何犯意，他對次深表遺憾！希望法官清查。

陳穎彥的律師也補充表示，菸品「機邊交貨」都是「循例辦理」，且是因接到組長黃川禎的電話通知才把菸品「交到機邊」，陳穎彥只是聽命行事、做日常業務，對於整起事件他不知頭尾，因此主張沒有違法。還說，檢察官在案件起訴前，曾勸陳穎彥認罪以換取緩起訴，但陳自認沒有犯罪，寧願接受冗長的法律審判得到清白也不願緩起訴繳錢了事！

▼華航空品處員工陳穎彥被控違反稅捐稽徵法等罪，他出庭否認犯罪，並對此深感遺憾 。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

▲▼ 私菸案華航空品處陳穎彥10萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

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