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私菸案傳喚國安局3駕駛出庭　檢察官痛批：無罪答辯都在模糊焦點！

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▲▼私菸案國安局特勤人員潘秉忠。（圖／記者孫于珊攝）

▲私菸案國安局特勤人員潘秉忠辯稱只是依排班出勤，並無圖利或逃漏稅等犯意。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

國安私菸案13日再度開庭！台北地院下午傳喚了國安局上士駕駛劉尊彰、押車官黃柏維及特勤人員潘秉忠出庭，而3人均做「無罪答辯」。黃表示自己只是留下來幫忙搬菸品，卻被貫上貪污等重罪好無助；劉也稱只是幫朋友代購菸品，並無從中獲利，竟飛來橫禍；潘也說只是依排班出勤，並無圖利或逃漏稅等犯意。不過檢察官認為，3人在「模糊焦點」！

▲▼私菸案國安局押車官黃柏維。（圖／記者孫于珊攝）

▲私菸案國安局押車官黃柏維出庭喊冤，只是留下來幫忙。（圖／記者孫于珊攝）

檢察官在庭上表示，黃柏維說只是留下來幫忙，但依白姓空少及華膳空廚副主廚田佳宜的證述，因這2人沒辦法攜帶菸品入關，因此黃柏維幫白攜帶129條菸、幫田帶200條，利用「禮遇通關、機邊行李免驗放行」的機會攜帶出關。另外黃、潘、劉3人在偵查中都明確表示知道免稅菸品限額是1條，辯稱沒有違法意識是難以採信！

對於劉、黃、潘3人皆主張「納稅義務人是華航公司」一事，檢察官則說，之前吳宗憲、張恒嘉出庭時，也說過「該課稅的是華航公司！」今被告3人也主張如此，但早上開庭時，華航空品處副總邱彰信說，買菸的人應該自己繳稅，那結果怎麼會沒人要繳稅呢？

檢察官直言，實際上被告等人都模糊了焦點！他們利用了國安特勤公務員的特殊身分及機會，在事前謀劃，藉由總統出訪的重要任務中貪圖小利，由華航公司予以配合，夾帶購買近萬條的香菸，損及國家稅捐利益和公務員的廉潔觀瞻，並使相關人獲得不法利益！至於劉指謫檢方起訴標準不一，但起訴與不起訴理由都已詳細交代，標準可受公評。

▼國安局上士駕駛劉尊彰否認犯行，其律師更質疑檢方起訴劉的標準不一。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

▲▼吳宗憲等9名國安局涉案軍官，被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關(劉尊彰)。（圖／記者劉昌送攝）

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