師生比調降...19港生轉學台大資工僅能錄取1人　教部將補助經費資源

▲明年起，生師比的門檻限制將由1：40調降為1：35。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

因應香港情勢發展，教育部推動「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」。但台灣大學資工系傳出，因明年起師生比將由1比40調降為1比35，恐怕最終只能由19個香港轉學申請案中錄取1人。

教育部高教司回應，教育部會協助各大學在符合總量標準所定生師比及師資質量的規範下，接受香港學生來台學術交流、訪問、交換或修讀學位。因此，台大資工可運用高教深耕經費積極增聘教師，一方面擴大招收僑外港澳生，一方面也能維持教育品質。教育部也會視包括台大在內的各校，於此次整體錄取香港學生情形，補助教學輔導經費資源，提供各該校學生優質學習環境。

請繼續往下閱讀...

▲教育部表示，將視各校錄取香港學生情形，補助教學輔導經費資源，提供各該校學生優質學習環境。（圖／記者崔至雲攝）



高教司說明，目前各大學每年均會依外國學生、僑生及港澳生來台就學相關規定，提供10%外加名額，透過「單獨招生」、「個人申請」、「聯合分發」等多元招生管道，招收僑外港澳生，11、12月間正值各大學單獨招生、個人申請報名期間，明年2、3月則為聯合分發報名期間，因此，香港學生原本即可循此管道報名來台就學。

至於調整生師比的政策，高教司表示，緣由是107年大學校長會議決議將境外生納入大專校院新生註冊率計算，以真實反映各校境外生招生現況。同時也有教育團體呼籲教育部在計算生師比時，應更反映學生人數及教學實況，但也考量境外生招生情形較不具穩定性，為利學校規劃所須師資數，仍保留3%彈性不予列計。以台大電資學院為例，電機系的生師比就相當不錯。

高教司說，大學校系如面臨生師比的瓶頸，應著重如何增聘師資，而非放寬生師比，教育部自107年起即鼓勵各大學運用高教深耕經費（最高可達20%）來增聘師資，也提供玉山學者的申請。同時依人事總處的資料，各校目前還有可供調度的教職員員額。因此，經費及員額應該都不是問題。

