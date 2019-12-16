記者問「韓國瑜聲援波特王反常？」　蔡英文尷尬笑：ㄜ...你去問他

記者陶本和／台北報導

網紅波特王因為與總統蔡英文合作拍影片，被大陸打壓解約，而國民黨總統候選人韓國瑜跳出來稱，希望政治歸政治、經濟歸經濟。對此，總統蔡英文16日被媒體追問，「會不會覺得韓國瑜聲援波特王有點反常？」，她露出尷尬的笑容，「ㄜ...嗯...嗯...你去問他好了」。

波特王15日晚間在臉書PO文，表示他早已和中國新媒體合作方約定不得干涉創作內容，沒想到竟因和蔡英文拍攝的影片被對方抗議，直接要求將影片刪除，「今天他們不只干涉還過頭了。他們的重點放在『總統』兩個字都不能出現，看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了。」

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，蔡英文16日上午受訪時表示覺得非常遺憾，她到高雄了解新媒體的公司，在高雄發展情況，也了解年輕人從事影像創作的情形，這件事情對台灣社會難以接受。

蔡英文說，這是自由民主社會，大家可以自由創作，甚至稱台灣總統也是自然平常的事情，總統也可以撩一下，如果總統在影片不可以撩一下，是自由民主很大的違背。

接著現場有記者追問，波特王過去曾替高雄代言，韓國瑜則針對這件事情表態，希望政治歸政治、經濟歸經濟。蔡英文表示，在對岸確實沒有所謂政治歸政治、經濟歸經濟這件事，只有確保民主、國家安全，才有經濟跟創作的自由。

最後，記者再追問，「總統，但是韓國瑜在第一時間出面聲援波特王，會不會覺得有點反常？」蔡英文聽完問題後，露出尷尬的笑容，「ㄜ...嗯...ㄜ....」猶豫了好一會兒，僅說「你去問他好了」。

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