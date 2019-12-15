中市迎2020台灣燈會　千人薩克斯風演奏經典名曲暖身

▲為迎接2020台灣燈會，台中市府舉辦千人薩克斯風活動，為燈會熱身。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為迎接2020台灣燈會，15日特別在麗寶樂園舉行「千人薩克斯風」活動，由來自全台1068位薩克斯風樂手齊奏「月亮代表我的心」等經典名曲，也排成2020台灣燈會意象，宣傳台灣燈會，邀大家來賞燈。

2020台灣燈會主展區2020年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區則是本月21日於文心森林公園提前點燈。台中市文化局15日在麗寶樂園舉辦「千人薩克斯風」活動，為台灣燈會宣傳暖身。現場有來自全台的1068名薩克斯風樂手一齊演奏《快樂的出帆》、《Top of the World》、《月亮代表我的心》等經典名曲，並排成2020台灣燈會意象，場面熱鬧。

▲上千薩克斯風樂手排出台灣燈會意象。（圖／台中市政府提供）

台中市副市長楊瓊瓔代表市府捐贈6支薩克斯風給台中市立啟明學校，支持學生熱愛音樂，也歡迎民眾白天到台中玩，晚上逛燈會。

文化局表示，「2019千人薩克斯風」日前開放全台民眾自由上網報名參加，短時間內便吸引千名樂手報名，活動邀請國立台灣交響樂團長劉玄詠擔任指揮，由台中市立啟明學校、飛行者樂團及國立台灣交響樂團青年團銅管五重奏領奏，來自各地樂手用動人音樂迎接2020台灣燈會在台中，希望讓世界聽見台中，看見台灣。

▲市府已開始培訓燈會禮賓大使。（圖／台中市政府提供）

另外，教育局14日也展開培訓國立台中教育大學及靜宜大學共50位學生擔任燈會禮賓大使，除基本禮儀及英、日口語表達課程，也融入台中在地文化特色，盼使外國遊客賞燈順暢，並感受到台中滿滿的熱情及特殊文化。此外，燈會禮賓大使服裝委請知名設計師黃偉豪設計，以「藝想世界」為題，呈現黑夜藍、迷幻紫及蝴蝶飛舞意象。

▲市府建議參觀文心森林公園富展區的民眾，多利用大眾運輸工具前往。（圖／台中市政府提供）

交通局也呼籲，2020台灣燈會副展區21就在文心森林公園登場，停車空間有限，民眾可多利用周遭10條公車路線前往賞燈，其中800路公車較其他路線快捷，主要行經文心路、北屯路及松竹路，尖峰班距約10到20分鐘、離峰及假日約15到30分鐘，並將視人潮機動加開「高鐵台中站-文心森林公園」區間車；搭乘台鐵民眾可於大慶車站轉乘抵達；搭乘高鐵民眾則可於台中站轉乘前往，快速經濟又方便。

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