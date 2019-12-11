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社會 社會焦點 保障人權

證人有傳染病怎麼辦…士林地院秀科技邀唐鳳遠距模擬：期待審理更人性

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記者羅志華／台北報導

為保護當事人權益，司法程序有許多嚴謹規範，但當事人或律師有時礙於時間、空間限制，使得審理時困難重重，士林地院將機器人科技運用在法庭，於12月11日邀請政委唐鳳以遠距參與，在庭上擔任法官，並由蘭雅國中同學扮演當事人，真實模擬一場「情侶吵架」的傷害案件。士林法院院長蔡彩貞表示，科技運用在司法能解決許多問題、使人民更加便利，未來將持續觀察、改進。

▲▼士林地院展示科技法庭。（圖／記者羅志華攝）

▲士林地院12月11日展示科技法庭，並邀請政委唐鳳以遠距視訊機器人參與審理。（圖／記者羅志華攝）

今日蘭雅國中學生參觀士林法院，並安排部分同學扮演當事人、律師、檢察官，模擬一場女學生為高中考試要求分手，卻遭20歲的男友拿「親密照」威脅，並發生拉扯的傷害案件，生動的「案情」讓同學們相當入戲，而「證人」作證時一度沒聽懂法官問題，做了令人傻眼的回答，讓現場充滿歡笑，算是一段小插曲。

▲▼士林法院展示科技法庭。（圖／記者羅志華攝）

▲蘭雅國中同學參觀法院，並請同學扮演當事人、檢察官等角色，模擬一場「情侶吵架」的傷害案件。（圖／記者羅志華攝）

士林法院院長蔡彩貞表示，科技運用在司法，可讓人民更加方便，也會增加審理的透明度，今天的展示，就是要讓民眾了解科技應用在審理時的模樣，及所要面臨的一些挑戰，也藉此觀察「遠距審判」，與傳統面對面審理間的差異性。

▲▼士林法院展示科技法庭。（圖／記者羅志華攝）

▲看著扮演「證人」的同學，沒聽懂法官的問題，回答出令人傻眼的答案，眾人笑成一團，也反應法官與證人溝通時，會碰到的真實狀況。（圖／記者羅志華攝）

院長舉例，目前羈押犯人後，須在24小時內訊問，且必須有律師在場，但部分偏鄉地區根本沒有在地律師，若審判者能遠距訊問，對司法、人民都是極大的便利，也更加人性；要是碰上證人有傳染病，或人在國外，遠距訊問將會成為最好的做法。

▲士林地院科技法庭。（圖／記者羅志華攝）

▲透過證人席前的球形攝影機，遠端訊問的法官也能清楚看見證人的表情、眼神、肢體動作，藉此判斷證詞的可信度。（圖／記者羅志華攝）

庭訊最後，在扮演法官的同學、士林地院法官、及遠距參與的唐鳳3人合議下，考量20歲「被告」對女學生傷害、強制犯行，並依成年人對未成年人犯罪加重刑期，判他拘役55天；但有近一半的聽庭同學，認為被告無罪，即使認為有罪的，平均下來也只判27天，這也顯示判決即使考量再多、歷經再嚴謹的審理，與民眾的觀感仍有落差，士林地院希望藉由活動，讓司法與民眾互相交流，期待雙方能有更多共識。

▲▼士林法院院長蔡彩貞。（圖／記者羅志華攝）

▲士林法院院長蔡彩貞，向同學們宣導科技應用在司法上的便利性，若未來法規開放實行後，不但能解決許多問題，也能幫助司法更加透明。（圖／記者羅志華攝）

唐鳳表示，用視訊參與國際會議，對他來說已是家常便飯，但參與法庭審理卻是第一次，過程中他藉在證人席前方的球形攝影機，清楚地看見證人作證時的表情、眼神、肢體動作；唐鳳舉例，目前衛服部在推廣遠距心理諮商，諮商過程中必須深刻了解當事人心理，以觀察需求來說，甚至比法院訊問證人更深入，若現在都能遠距諮商了，法院未來更可以朝這方向走。

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