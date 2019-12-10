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年薪300萬竹科男「擁50套房當包租公」　女房客晚3天繳租…他抓狂砸人

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▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲竹科蕭男除了擁有令人稱羨的高薪，還有50間套房收租。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名竹科男，除了擁有年薪300萬的收入，還有50間套房出租，卻因與房客發生糾紛，竟拿物品朝女房客背後丟擲，造成她左肩挫傷。由於竹科男犯後仍無悔意，也未與被害人達成和解，新竹地院依傷害罪判刑4月。

竹科蕭姓男子除了擁有令人稱羨的300萬年薪金飯碗，還是名座擁50間套房的包租公。房客柯女指控，2018年11月自己向蕭男承租套房，雙方因房屋租金補助及公共空間擺放私人物品等事發生爭執，2019年2月1日她因未繳房租與蕭男在3日中午商談，沒想到蕭男竟趁她下樓時，將她放置於3樓陽台附近的鐵製拖車及雜物，朝她身後丟擲，致左側肩膀挫傷。

蕭男否認傷害及毀損犯行，辯稱因柯女遲繳房租，根據契約未繳房租，就不能進入房屋，而屋內的東西將被視為垃圾清除，他僅向對方表示，她侵入民宅，會請警察來處理，之後他就離開，完全沒有拿東西丟告訴人。

柯女表示，蕭男很兇的告訴她房租還沒有繳納，說已經3號了，要她趕快繳房租，自己向對方表示，即將要搬走了，只是新房還不確定，而且還有押金在蕭那邊，蕭男隨即要求她把東西拿走，柯女將自己的物品拿起轉身下樓，沒想到蕭男竟在此時朝她丟東西，柯女嚇得馬上打電話報警，並前往醫院驗傷。

醫師診斷，柯女左肩挫傷；警方也提供現場物品散落的照片。法官認為，蕭男為一成年人，智識已然成熟，閱歷應屬豐富，當知悉應依理性平和方式解決衝突，僅因為圖節省出租房屋稅金，而與房客產生嚴重糾紛，復不思以理性方式解決或溝通，竟恣意持房客物品朝其扔擲以宣洩自身情緒，造成房客身體受傷及財產上損失，顯見其自我情緒管理薄弱，及漠視他人身體、財產法益心態，所為甚不足取。

由於蕭男堅持自己並未違法，也未與柯女達成和解賠償其損失，法官考量年薪300萬的蕭男還有50間房屋出租，經濟狀況頗佳，因此依傷害罪判刑4月，易科罰金需24萬元。

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