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社會 社會焦點 保障人權

住4年才知第一任屋主15年前自殺　新竹女買到凶宅告討668萬

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記者黃翊婷／綜合報導

宋姓女子2014年3月間透過仲介公司，向張姓女子購買一棟位於新竹縣的4層樓房子，全家人住了4年想要轉手，仔細一查才得知第一任屋主在家中上吊身亡的事，嚇得趕忙搬家，並對上兩任屋主求償668萬8291元。不過，新竹地院法官最後僅判張女得歸還賣屋所得的290萬元。

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宋女全家人住了4年才發現房子是凶宅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

宋女在判決書中主張，2014年3月買房的時候並沒有發現任何異狀，同年5月辦完房地所有權移轉登記，14天後點交完畢，全家就搬進去居住，直到2018年5月想要轉手賣出，委託房仲公司協助查詢，這才知道2003年間第一任屋主在家中上吊身亡的事，一想到全家人住在凶宅長達4年，嚇得趕忙搬離，暫時在外租屋生活。

宋女認為，房子是在2006年由陳男轉售給周女，一個月後周女再轉售給張女，最後輾轉被自己買下；她經過調查確認周女當時就知道第一任屋主的事，卻在契約內保證沒有發生過非自然死亡案件，甚至聯手張女一同欺騙，一再轉手漂白，企圖製造「並非於產權持有期間發生自殺事故」的假象，想規避契約責任，因此決定對兩人提告求償668萬8291元。

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲張女認為事情不是發生在自己持有房子的期間，宋女提告求償不合理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

對此，張女辯稱，之所以會在說明書中勾選「否」，是因為房子在自己手上的確沒有發生非自然死亡案件，況且宋女全家入住後健康、平順，沒有發生任何意外事件，也拿不出居住期間心理狀況受影響的證明，如今一開口就要求償668萬多元，未免太誇張。周女則具狀表示，當時賣房子給張女有明確告知第一任屋主的事，她並未欺瞞，宋女沒有理由要求連帶賠償。

新竹地院法官認為，縱使張女持有房地產權期間未曾發生凶案，但不代表這棟房子過去沒有發生相關事件，最後裁定她應返還賣屋所得的290萬元，且宋女也得將土地以及建物所有權移轉登記給前任屋主。

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