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社會 社會焦點 保障人權

小三甜LINE消防員「我們只能偷偷愛」　正宮抓包壞壞照怒討120萬

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記者黃翊婷／綜合報導

黃姓消防員被妻子發現婚後搞外遇，不僅透過LINE和郭姓女子互傳「我們只能偷偷愛」、「脫好等你」等露骨訊息，還曾在去年11、12月間前往摩鐵，最後雙雙挨告，面臨求償金額高達120萬元的民事訴訟。台南地院法官考量到3人的身分、地位、經濟收入、扶養子女等情形，最後判黃、郭兩人應賠償黃妻30萬元，全案仍可上訴。

▲▼男女,劈腿,3P,外遇,感情,腳,床。（圖／達志影像／示意圖）

▲黃妻抓到丈夫外遇，甚至還有小三幫忙口交的照片鐵證。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

黃妻在判決書中主張，2013年間與丈夫結婚後，兩人育有一名未成年的孩子，郭女明知這一點，仍在LINE中以「老公、老婆」和丈夫互稱，頻繁傳送露骨訊息調情，甚至有裸露性器官及胸部的不雅照片，去年11、12月間兩人還相約到新北市的摩鐵見面，期間發生口交行為，嚴重侵害她的配偶權，因此決定提告求償120萬元。

對於正宮的指控，黃男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明；郭女對於LINE對話和口交照片並沒有異議，僅表明希望法官依法審判。

愛,感情,情侶,牽手,愛情,情人,情人節,（圖／達志／示意圖）

▲黃男和郭女平時聊天會以老公、老婆互稱。

台南地院法官檢視黃、郭兩人的照片，發現除了有一起出去玩的合照，還有女方裸露胸部、下體以及口交的不雅照片；LINE訊息方面，兩人也曾互傳「愛你」、「我們只能偷偷愛喔」、「我們在最後兩個多月修成正果」、「性福、幸福最重要」、「脫好等你」等訊息，可見雙方感情極為親密，已經不是一般的朋友關係。

法官接著表示，兩人對於上述指控都沒有異議，足以認定的確曾發生婚外情，侵害到黃妻的配偶權且情節重大，考量到黃妻是國家研究院人員、黃男是消防員、郭女已經離婚，三方身分、地位以及經濟收入等因素差距，最後判黃、郭兩人應連帶賠償30萬元較為適當。

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