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他面試爽約謊稱「嬤過世」 　老闆一封慰問信寄到家...下場慘了

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▲求職者面試未到，騙老闆自己的奶奶去世了。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者羅明輝／綜合報導

面試一份新工作時，大部分人都會提前抵達，以留下好的印象。不過最近英國就有一名求職者，面試當天竟爽約沒有出席，幾個小時後才告知公司，表示自己因為突然得知奶奶去世，才會無法參加面試。沒想到該公司寄了一封慰問信，結果意外發現這名求職者其實是在說謊。

據《每日郵報》報導，「Spear Recruitment Ltd」 45歲的CEO達倫（Darren Street）11日在臉書貼出一張與求職者的對話內容，他提到，「我們公司通常都會提早5天與求職者約好面試時間，而且會在面試的前一天，還有當天早上再次聯繫求職者，以免求職者忘記或有任何突發狀況。」

達倫表示，「不過有位男性求職者在我們2度致電通知時，都沒有接聽電話，也沒有回覆訊息，就連面試都沒有參加，一直到幾個小時後，才終於傳訊息給我們，
他在訊息中說明，自己因為前一天突然得知奶奶過世的震驚消息，所以才會無法接聽電話或即時回覆通知。」

▲達倫向求職者寄出慰問信，意外揭露了對方爽約面試的理由其實是謊言 。（圖／翻攝自Facebook／Darren Street）

對此，達倫向這名求職者回應，「沒關係，無需解釋，我能完全理解您的情況。」，隨即又寄給他一封慰問信，卻沒想到求職者收到信後，竟然憤而傳訊息質問達倫，「我能問一下你為什麼要寄一張慰問卡到我家嗎？你讓我的妻子很生氣！」

這讓達倫困惑不已，他立刻回問求職者，「你妻子為什麼要生氣？」，求職者則表示，「她認為我在有關奶奶的事情上說了謊...不過即便如此，你也沒有權利向我寄送慰問信！」面對求職者莫名的指責，達倫只好無奈反擊，「所以簡單來說，就是你撒的謊被你的妻子發現了吧！但這難道是我的錯嗎？」。

不少網友看完達倫的對話截圖後，都紛紛留言，「這真是我看過最有趣的對話了」、「千萬不要向老闆說謊，這真是活該」、「見怪不怪了，我們有員工的爺爺已經去世4次了，在所謂的『喪禮』隔天，我甚至還在鎮上看見了他爺爺。」「這就是現今社會的的文化，責怪別人永遠比承擔責任要來的更加容易」。

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