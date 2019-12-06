面試男解癮偷走半包菸　抽一根=320倍代價...辯：我以為那是我的！

▲宜蘭閻姓男子到物流公司面試，未經同意，擅自拿取辦公桌上的香菸，和冰箱裡的柳橙汁，被依照竊盜罪罰2000元。（示意圖／取自LibreStock）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭閻姓男子2019年1月21日時，赴一家物流公司面試，當時見桌上有香菸，為了一解菸癮，閻男竟擅自拿取張姓男子桌上的香菸，抽完一根後還將剩下的半包菸一併拿走。張男發現自己的香菸無故消失，覺得有異狀，調閱監視器才得知是閻男所為。宜蘭地院審理後，依竊盜罪判閻男需繳罰金2000元。

判決書指出，閻男是1月21日至該間物流公司應徵工作，他坐在張男的辦公桌前，見到桌上有一包七星牌香菸，沒經過張男的同意，閻男只為一解自己的菸癮就擅自拿起一根來抽，且抽完後見桌上還有半包，也一併將它帶走了。

張男返回自己位置時，見到辦公桌上香菸無故消失，透過監視器畫面張男得知是來公司應徵的閻男所為，且發現閻男累犯。同年的2月11日時，閻男甚至將冰箱內非他的柳橙汁，也擅自拿取，是由公司另一名張姓同事出面制止後，閻男才把柳橙汁放回冰箱。

閻男辯稱，他以為香菸和柳橙汁是自己的，但是張男提到，公司內的同事雖然有抽菸，「但是只有我是固定抽七星牌，況且自己根本不認識閻男，不可能讓他擅自拿取自己的東西」。張男會發現是閻男所為，是因為他一開始要調閱監視器時，先發現閻男在2月11日時，從冰箱拿取柳橙汁，再將畫面時間軸往前拉回 1月21日時，關鍵影像顯示是閻男拿走辦公桌上的香菸。



法官根據監視器畫面，認定閻男是以不正當方式竊取他人財物，且還辯稱物品歸自己所有，事後閻男有將柳橙汁歸還，但他沒有賠償張男損失的半包香菸。宜蘭地院審理後，衡量閻男家裡狀況後，依照竊盜罪處罰金2000元，如易服勞役，以每天1000元來計算。若以一包香菸有20根，七星牌香菸價格125元，一根菸換算下來是6.25元，以閻男被判賠的罰金來看，他為解一時菸癮，而付出320倍的代價，得不償失。

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