南山代理董座尹崇堯面試沒過　顧立雄：相信很快會找到適任人選

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽大股東尹衍樑兒子的尹崇堯接下代理董事長一職，金管會歷經2次面試後，昨天金管會以考量南山資產規模龐大、保險專業和經驗不足為由，決議不通過該人事案，要求盡快推派新人選，金管會主委顧立雄今（13）日表示，「相信南山很快就會找到適任的董事長人選」。

南山人壽新系統頻出包，金管會除了重罰3,000萬元之外，董事長杜英宗更被停職2年，隨後南山人壽9月19日董事會通過今年36歲的尹崇堯代理南山董事長一職，推舉理由則是他擁有年津大學博士及碩士學會，出任南山董事迄今已有3年的時間，同時也擔任董事長特助兼南山協理，更曾在商品部、精算部及客服部歷練。

據了解，金管會為求慎重，特別安排2次面試尹崇堯，第一次由保險局長施瓊華親自面談，說明經營理念和表達意見，第二次則由審查小組來面試，主席為金管會主委，以Q&A的方式進行綜合評估。

歷經審查後，金管會考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董事長一職而言，在保險專業能力、保險業經營經驗方面，尹崇堯仍有待進一步的歷練提升及累積經驗，因此要求南山盡快推派新人選，且隨時可召開臨時董事會。

金管會主委顧立雄今天出席「2020經濟與保險發展論壇」受訪時表示，「相信南山很快就會找到適任的董事長人選，我們會在事後審查」。