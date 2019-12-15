聖誕節派對必備飲品　溫暖整個冬天享受最道地風味

▲ 聖誕節派對必備「醜醜熱紅酒」，溫暖整個冬天享受最道地風味。（圖／唯諾國際提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

天氣漸涼，空氣中瀰漫的聖誕氣息也越來越濃厚。今年的你打算怎麼度過呢？在歐美的聖誕市集上，都可以看到人手一杯如紅寶石般閃亮、暖呼呼的熱紅酒，也是各大派對、餐敘必備飲品之一。以往在台灣要喝到熱紅酒只能自己動手做，現在終於不用動手，可以和親朋好友輕鬆來一杯「西班牙醜醜熱紅酒」，輕鬆享受最道地的聖誕風味。

▲ 西班牙「醜醜熱紅酒」適合聖誕團聚歡度佳節飲用。

像是聖誕老人終於聽到大家的心聲，為我們帶來了最聖誕節的禮物，遠來自歐洲西班牙的「醜醜熱紅酒」。它特別的包裝源自於歐美盛行的「醜醜聖誕毛衣節」其奔放的果香交織著濃郁的香料氣息，口感柔美滑順，酒精稍散後紅酒香甜容易入口，暖心又暖胃。

剛忙完金馬獎紅毯酒會的台北著名美式餐酒館《貓下去敦北俱樂部與俱樂部男孩沙龍》負責人陳陸寬先生表示，熱紅酒在歐洲是一款隨處可見的飲品，只要來上一杯就可以溫暖身心。這款由唯諾國際有限公司代理的醜醜熱紅酒包裝特別，可冰飲又可以熱飲，口感柔順，很適合在聖誕派對或聚餐時喝，拿來做聖誕節交換禮物也很精美。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 來上一杯就可以溫暖身心。（圖／「貓下去敦北俱樂部與俱樂部男孩沙龍」提供）