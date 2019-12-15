奇美聖誕週末化裝舞會超好玩　皇家聖誕市集連續熱鬧兩週末

▲奇美博物館「聖誕大舞會」，現場民眾不分男女老少，都聚集在館前廣場翩翩起舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台最熱鬧的聖誕舞會來了！奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」14日盛大登場，活動首日吸引許多民眾大玩扮裝參加盛會，最高潮聚焦於晚間「聖誕大舞會」，不分男女老少聚集在館前廣場翩翩起舞，搭配博物館美景，令人沉醉於西洋古典的浪漫情調之中。

另外，現場還有歐風貴族與聖誕老公公見面會、皇家聖誕市集，精采的展覽、音樂、舞蹈等，讓遊客盡情從白天玩到深夜。

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奇美博物館「聖誕週末」首日開跑，不少遊客配合「化裝舞會」西洋皇家風格的主題，精心打扮來到現場，還有遊客戴上博物館贈送的舞會面具，成為活動最別緻的風景。為此，館方每天精心準備上萬份聖誕小禮，只要與會民眾符合西洋古典風格裝扮並拍照打卡，就可以到服務台摸彩換禮物。

「化裝舞會」第一場開舞舞會14日上午在博物館大廳舉行，由穿著華服的皇室貴族與聖誕老公公共同開舞，這些來自19世紀的貴族一現身立刻抓住眾人目光，先是向人群優雅行禮，接著隨音樂搖曳生姿，興之所至還會邀請民眾一起共舞，有些人害羞、有些人驚喜，氣氛一下子就熱絡起來。開舞舞會結束後，聖誕老公公與歐風貴族們緊接著前往戶外廣場與大眾拍照同樂。

傍晚時分，重頭戲「聖誕大舞會」登場，由專業舞蹈老師現場教學，帶領民眾記憶拍子及舞步。接著舞會開始，華爾滋旋律揚起，聖誕燈光秀亦隨之啟動，一束束光線投射在聖誕樹及人群身上，整個廣場瞬間化為一座大舞池，聖誕老公公與歐風貴族們穿梭人群，跳舞轉圈玩了起來。

搭配博物館西洋建築外觀，所有人彷彿穿越時空置身於西洋宮殿般，氣氛夢幻浪漫。就在大家陶醉之際，華爾滋音樂漸歇，轉而播放爵士搖擺舞樂曲，貴族們立刻踏起輕快舞步帶動氛圍，整個廣場瞬間又呈現歡樂的美式復古風，大小朋友全跟著搖擺，氣氛達到高潮。

除了舞會精采熱鬧，奇美博物館常設展與特展從早到晚開放參觀，館方精選皇家貴族相關展品一次推薦，例如兵器廳有巴伐利亞國王「路德維希二世」的狩獵短腰刀；動物廳有皇室愛用的動物圖騰「獅子標本」；藝術廳有義大利那不勒斯貴族用的花轎，還有與活動主題同名的畫作《化裝舞會》，而該畫作的展區特別播放華爾滋樂曲，觀者可輕鬆進入畫作情境。

值得一提的是，樂器類藏品首度推出「皇家名琴」限定展覽及獨家輪演，14日演出的名琴包括擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」與最古老的大提琴「查理九世」。當四百多年前法皇聆賞的悠揚琴聲再度原音重現之際，所有在場群眾皆浸淫其中感動不已，使人意猶未盡。館方表示，活動期間定時有皇家名琴表演，歡迎大家多多把握難得機會。

至於備受遊客喜愛的「皇家聖誕市集」，中午過後開始湧入人潮，70家風格攤位吸引民眾一逛再逛，許多貴族點心如熱紅酒、法式烤薄餅、澳式甜甜圈等都十分討喜，而令人食指大動的異國料理如帶骨德式香腸、手指炸雞等也出現購買人潮。

奇美博物館的禮品店規劃聖誕主題專區及限定優惠，方便民眾買齊各式聖誕禮物；館內「信息」餐廳則推出美味聖誕大餐，邀請民眾嘗鮮。活動另一重點「精緻音樂饗宴」14日下午由「台南市民樂團」打頭陣，另有鋼琴三重奏、蒙恬人聲室內樂集等。接下來活動期間將有管樂、打擊樂、古典室內樂、爵士樂等多元風格的節目輪番登場。

為了讓大家玩得盡興，奇美博物館在館內外各處皆有安排小驚喜，時下最流行的拍照打卡點就高達5處以上，包括13公尺高的「幸福聖誕樹」、體驗貴族肖像畫的「古典畫框」、旋轉木馬以及活動主題牆、「CHIMEI MUSEUM」裝置等。其他加碼活動如街頭藝人表演、「舞會面具DIY」課程、「自動樂器小劇場」樂器加演、「走入管弦樂團」節目延長至晚間等。

奇美博物館副館長廖婉如表示，「今年的奇美聖誕週末比去年更加豐富多元，希望透過藝術與生活結合，為大家創造一個幸福溫馨的佳節回憶。」奇美聖誕週末將於12月15日、21日、22日繼續展開，詳情請關注奇美博物館臉書或上官網查詢（www.chimeimuseum.org）。