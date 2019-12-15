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港男經港珠澳大橋去澳門…留訊後失聯：被公安逮捕　入境處：駐粵辦正跟進

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▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

▲港珠澳大橋。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據港媒報導，一位香港男子週五（13日）下午由港珠澳大橋前往澳門，在經過東人工島安全檢查站時，疑遭到大陸公安扣查，至今已失聯超過30小時。目前，香港入境處證實，已接獲一名港人經港珠澳大橋前往澳門期間懷疑失聯的求助個案，正透過駐粵辦跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的意見及協助。

據《香港01》報導，失蹤男子的兒子接受《有線新聞》訪問時表示，父親在人工島遭扣查後失去聯絡，最後一則訊息稱自己被拘捕。隨後，兒子到澳門報案，但當地警察局指沒有陳父出入境紀錄，隨後只好回到香港島青衣警署報案，但警方稱是境外事件，建議先向公安報案，若公安有回應，才可當作失蹤人口案件處理。

入境處15日證實，接獲一名港人經港珠澳大橋前往澳門期間懷疑失聯的求助個案，並已透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處駐粵辦跟進事件，並按當事人家屬的意願提供適切的意見及協助。入境處表示，會繼續與當事人家屬及駐粵辦保持緊密聯繫，跟進事件及提供可行協助。

警方15日凌晨也表示，一名男子週六到青衣警署報案，指其父親於13日下午經港珠澳大橋前往澳門後失去聯絡，隨後，警方解釋處理方法，包括列作「失蹤人口」，報案人表示會自行了解情況，要求警方備案。

據了解，大陸國家主席習近平18日至20日將到澳門出席回歸20周年活動，對此，廣東及澳門均加強保安。珠海市公安局10日起至22日在大嶼山以西的港珠澳大橋東人工島，設立安全檢查站，對所有途經大橋前往珠海及澳門方向的車輛及人員進行安全檢查。

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