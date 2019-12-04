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桃園翁外出購藥「失聯63小時」　工地大樓尋獲全身虛脫

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▲桃園市高齡86歲曾姓老翁11月底外出購藥卻失蹤未歸，家屬報警後發布協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市高齡86歲曾姓老翁11月底外出購藥卻失蹤未歸，家屬報警後發布協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區高齡86歲曾姓老翁11月30日下午外出購藥後卻遲未返家，家屬遍尋不到人報警求助，因當地位處桃園與新北交界，桃警緊急協調新北警方發布協尋訊息，龜山分局員警3日中午在龜山區某處工地大樓發現曾翁虛脫無力躺在地板上，確認身分無誤後趕緊送醫檢查，家屬焦急趕往探視，對於員警連續3日協尋感謝萬分，也結束長達63小時失蹤驚魂記。

龜山警分局指出，據家屬指出，曾姓老翁30日下午外出購藥，但始終未返家，家屬調閱藥局附近監視畫面顯示，當天下午4時23分曾翁出現長庚醫院對面藥局，但購藥後卻不知下落，家屬多次撥打曾翁手機但未聯繫上，由於曾翁有嚴重重聽問題，再加上寒流過境，非常憂心曾翁身體狀況，因此報警協尋。

▲桃園市86歲曾姓老翁11月底外出購藥後失蹤，員警3日中午在龜山區某工地發現曾翁奄奄一息躺在地板上。（圖／記者沈繼昌翻攝）▲桃園市86歲曾姓老翁11月底外出購藥後失蹤，員警3日中午在龜山區某工地發現曾翁奄奄一息躺在地板上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局查出，曾翁最後發話地點涵跨龜山區工三工業區、新北市林口區文化一路等區域範圍，經通知新北市林口分局發布協尋，家屬則透過臉書「龜山生活通、林口大家庭」等社群網站求助網友尋人，親友商請大華、大埔等派出所員警調閱路口監視器與商家監視器，查出曾翁出現在文明路工三工業區內道路上，警民逐步縮小尋人範圍。

3日中午12時許，大埔派出所員警江偉旗陪同曾翁的孫子前往文明路巷弄工地逐棟查看，在轉往另一棟樓層安全樓梯時，發現樓梯間躺著一名老翁，經確認後正是曾姓老翁，鄭翁3天沒吃沒喝體力已透支虛脫，經通知曾翁孫子後緊急通知消防救護人員到場送醫檢查，結束長達63小時驚失蹤魂記，家屬感謝大埔、大華與坪頂派出所員警們這3天的合力協助找到走失家人。
▲桃園市86歲曾姓老翁11月底外出購藥後失蹤，員警3日中午在龜山區某工地發現曾翁虛脫無力，緊急送醫檢查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市86歲曾姓老翁11月底外出購藥後失蹤，員警3日中午在龜山區某工地發現曾翁虛脫無力，緊急送醫檢查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局表示，曾翁雖有攜帶手機，但因有重聽無法清楚說出位置，警方曾在林口第一交流道附近查出發話訊號，但訊號時有時無，造成電信公司訊號定位上困難度與落差，建議民眾應安裝手機定位功能，讓家人可以透過APP快速找到人，避免發生意外。

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