白皙妹失聯超72hrs！家屬一頓猛找收到「關鍵照片」…哭：和男同事有關

▲20歲女孩失蹤已經超過72小時。（圖／翻攝自大河報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省一位20歲女生日前突然失聯，目前已經人間蒸發超過72小時。她弟弟著急表示，家人都在汝陽縣，姐姐在洛陽工作，「2日上午，姐姐所在公司同事發現她沒有上班，打電話也關機，便聯繫了我們。」他還透露了一個關鍵細節，「姐姐最後的蹤跡是在一個男同事家中喝紅酒。」

據《大河報》報導，失蹤的狄姓女生有著一頭黃色長捲髮、大眼睛尖下巴，失蹤當天身著一件白色羊羔毛外套、淺咖色褲子，身高170公分左右。弟弟說，姐姐1999年出生，20歲，「姐姐在洛陽工作，租住在洛陽澗西河科大家屬院，最後一次與家人聯繫是在11下旬，發工資的時候曾跟母親通了電話。」

發現女孩不見後，弟弟與家人趕到洛陽，發現姐姐並不在租屋內，「房間裡放著錢包、身份證、手機充電器，衣物也都在，陳設如往常一樣。」他帶著哭腔說，「我姐姐很獨立，並不是很頻繁跟家人聯繫，但她工作非常有責任心，不是會無故曠工的人。」

▲尋人啟事。（圖／翻攝自大河報）

他說，3日下午曾登入姐姐的qq，聯繫昔日的朋友，收到對方發來的一張照片，「是我姐姐12月1日下午發的，在一個房間內喝酒的照片，他還說可以去問問看姐姐的一位男性同事，知不知道她的下落。」

隨後，弟弟找到這位男性同事。對方坦誠，1日下午女孩的確在他位於唐村社區內的出租屋中，但她只喝了一杯紅酒，當天下午4、5點時便離開了。

這也是關於失蹤女孩的最後一個蹤跡。弟弟說，該男性同事3日下午也隨他前往警局，錄了筆錄。但令人奇怪的是，1天之後弟弟再次聯繫該男性同事，卻再也找不到他，發現對方手機已處於關機狀態。

目前，家屬和警方依舊在尋找失聯女生當中。

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