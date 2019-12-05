爽旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　吐44字心聲…父母淚崩





▲醫科女旅行7天後，從機車拼車回校路上失聯。（圖／翻攝自南國早報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省一位醫科女大生去外省爽旅行7天後，從機場拼車回學校的路上竟離奇失蹤了。當晚，家人收到學校老師的電話，「在距學校 1 公里遠的邕江邊發現她的隨身包，但沒看到她的蹤影。」目前，救援隊已在邕江發現女孩的屍體。

綜合陸媒報導，廣西中醫藥大學仙葫校區 2017 級口腔科女大生小柯（化名）12 月1日從南寧吳圩機場拼車回學校。當晚，同學在學校附近江邊發現她的包，但沒發現人！小柯的母親和父親2日下午聽聞消息，急忙從西安市趕到南寧市了解相關情況。

▲女孩生活照。（圖／翻攝自南國早報）

母親說，「11月25日，小柯到浙江杭州去找朋友小李（化名）玩，12月1日下午 5 時許乘飛機回到南寧吳圩國際機場，然後拼車回仙葫校區。」當晚8時50分，學校丁老師打電話稱，在江邊發現小柯的包，但沒看到她的蹤影。

據了解，12月1日傍晚，從機場拼車回學校的路上，小柯還和包姓朋友微信聊天。當晚6時至7時期間，小柯和朋友說，「南寧氣溫16度，」隨後還發了歌曲《跳海》的歌詞。

▲女孩在家人群組中發的44字訊息。（圖／翻攝自南國早報）

當時朋友還開玩笑回覆，「那你先凍一會兒再跳吧！」隨後，小柯則說，「不聊了，我下線了！」當晚7時10分，她通過微信支付90元人民幣（約新台幣388元）的車費，之後再也不見蹤影。

母親事後聽說了事發經過，「包姓朋友把小柯要跳江的消息告訴了在杭州的小李，小李馬上電話通知小柯的舍友；舍友和幾名同學立馬趕去江邊，但沒有見到小柯，只發現了她的包，包裡有手機、身份證以及幾張機票。」

▲女孩爸爸站在女兒失蹤的江邊。（圖／翻攝自南國早報）

室友透露，小柯之前有自殺傾向，她們已經阻止過多次。但具體原因，該室友稱也不知道。目前，小柯在杭州的朋友小李也趕到了南寧，她說，「小柯在杭州玩得很開心，沒有異常。」

此外，家屬還表示，小柯失蹤前曾在家人群組中傳了一條44字訊息，「所謂父母子女一場，不過是相互滋養。我原本以為自己為你付出了一切，到最後才發現，成全的，原來是我自己。」

12月4日12時35分，藍天救援隊人員從江中打撈出了一具女性屍體，目前已確定是遺體是小柯。

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▼家人還是抱有希望，希望孩子可以平安回家。（圖／翻攝自南國早報）