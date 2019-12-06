台中14歲女失蹤近60天！音訊全斷…單親爸「淚求協尋」：她去見網友

記者鄒鎮宇／台中報導

台中一名黃姓男子與妻子離婚後，工作因素需要全台跑，因此將女兒託給保母照顧，沒想到就讀國二14歲的女兒竟在2個月前說要找網友後就失蹤，將近2個月的時間音訊全無，隨著天氣愈來愈冷，讓他非常擔心「請大家幫忙協助一下」。

黃父表示，女兒從小就託給台中的保母照顧，他近期工作較為穩定，本打算將女兒接到身邊一起定居時，對方竟在10月13日凌晨5時許逃家與網友見面，連手機都沒帶，失聯時間將近2個月之久。

▲▼黃男很擔心14歲的女兒發生意外。（圖／東森新聞）



「要找很難找」，黃父淚眶泛紅地說，女兒跟保母相處融洽，在學校也沒有任何異狀，且對方才14歲難以獨自生活，加上天氣愈來愈冷，讓他很是擔心，「她一個人在外面，這邊人生地不熟，也怕她生活上還是某方面有安全上的危險」。

黃父與親友透過網路不斷尋人，多次在各大社團及臉書上PO文都沒有消息，且女兒事後也未和同學聯繫，希望網友們可以幫他找到女兒，「快兩個月沒有消息，也是會擔心是不是被外面的人控制住她的行蹤」。

【20：10更新】

黃姓少女已自行到派出所請求協助，與父親相認回家，至於詳細離家原因還有待釐清。

▼14歲黃姓少女已失蹤60天。（圖／東森新聞）



►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」