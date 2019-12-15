每天死千隻！印尼爆發豬霍亂「逾2萬7000頭豬暴斃」　腐敗豬屍遭棄河川

▲印尼境內爆發豬霍亂。（示意圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

印尼境內爆發豬霍亂（hog-cholera）疫情，超過2萬7000頭豬隻死亡外，數千頭豬隻面臨感染危險。動物福祉官員透露，每天有大約1000至2000頭豬隻死亡，然而豬肉卻是當地的主要食物。

據《法新社》報導，北蘇門答臘省（North Sumatra）境內10餘個縣，在過去3個月有超過數千頭豬隻死亡，死亡速率仍不斷攀升，上個月更從當地河川中撈起超過1000頭已腐敗死豬屍體，目前還在調查棄置死豬的嫌疑人。

北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）獸醫首長奧古斯提亞（Agustia）13日表示，「每天有1000至2000頭豬隻死亡，這是一個很高的數字」，在北蘇門答臘這個基督徒較多的地區，豬肉是當地重要食物，但幸運的是，目前死亡的2萬7000頭豬隻僅占北蘇門答臘省120萬頭豬隻的一小部分。

經過實驗室檢驗，這些豬隻死於豬霍亂，目前正在調查是否感染非洲豬瘟（African swine fever）。這並非印尼第一次爆發豬隻疫情，印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）就曾在2017年爆發豬霍亂疫情，超過一萬頭豬隻死亡。

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